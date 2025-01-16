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        Haberler Magazin Bülent Ersoy, zombi olarak galayı bastı

        Bülent Ersoy, zombi olarak galayı bastı

        'Kutsal Damacana 5 -Zombi'nin galası, Kanyon Paribu Cineverse sinemalarında gerçekleştirildi. Bülent Ersoy, galaya filmde canlandırdığı karakter gibi geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:27
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        Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Şafak Sezer’in seharyosunu yazıp başrolünde yer aldığı ‘Kutsal Damacana 5 -Zombi’nin galası, Kanyon Paribu Cineverse sinemalarında gerçekleştirildi.

        Gösterime 17 Ocak’ta girecek olan filmin galasında Polat Yağcı, son yıllarda sinemaya azalan ilgiyi yeniden arttırmaya çalıştığını belirtti. Yağcı; “Şu an sinema en zor zamanlarını yaşıyor, çok az film yapılıyor. Ben ve arkadaşlarım sinemayı desteklemek, ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz” dedi. Filmin korku değil, komedi türünde olduğunu belirten Yağcı; sözlerini şöyle sürdürdü; “İnsanlar korksun diye değil, gülsün diye zombi filmi yaptık. İnsanlara gülmeyi vaat ediyoruz. Amacımız insanları güldürmek.”

        Aslı Bekiroğlu - Bülent Ersoy - Şafak Sezer - Polat Yağcı

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        Kamil Çetin'in yönettiği Poll Films yapımı filmin oyuncuları duygularını şöyle dile getirdi;

        Şafak Sezer... Güldürmeye geldik, devam ediyoruz. Bu filmde 2500 figüran yer aldı. 4 haftada filmi yetiştirdik. Komedi, sinemada izlenir.

        Aslı Bekiroğlu... Bu kadar güzel bir serinin beşinci filminde olmak çok gurur verici.

        Ersin Korkut... Çok güzel bir film geliyor.

        GALAYA ÜNLÜ AKINI

        Ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye katılanlar arasında Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay - Sevim Emre, Erdal Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar, Semicenk, Emirhan Çakal, Hüsnü Şenlendirici, Burak Bulut, Eda Sakız, Mustafa Mert Koç, Yavuz Seçkin, Berdan Mardini - Dilara Talay, Altay, Seçkin Piriler, Tarık Mengüç, Ozan Şer - Bahar Şer, Ebru Destan, Didem Taslan, Ayhan Aşan, Tuğba Özerk, Doğuş, Ömer Kurt, Bahtiyar Engin, Seda Aktuğlu, Rüya Coriç, Selin Soydan, Hopdedik Ayhan, Simge Selçuk, CZN Burak yer aldı.

        Zeynep Özyağcılar - Erdal Özyağcılar

        ZOMBİ BÜLENT SİNEMAYI BASTI

        Şafak Sezer'in 'Papaz Fikret' karakterini canlandırdığı filmde konuk oyuncu olarak yer alan Bülent Ersoy’un gala alanına girişi sinema ve sanat dünyasının bir araya geldiği galada unutulmayacak anlara sahne oldu. Bülent Ersoy, özel zombi makyajı ve geceye özel kostümle gösterim sonrası sinemayı zombi olarak bastı. Ersoy’a iki zombi koruma eşlik etti. Eğlenceli anların yaşandığı gecede Bülent Ersoy; “Ben bir sahnede yer aldım. 8 saatte zombi oldum. Şafak, fevkaledenin fevkinde film yaptı“ dedi.

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        #Kutsal Damacana 5 - Zombi
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