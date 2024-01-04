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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Bülent Ortaçgil IF Performance Hall'da

        Bülent Ortaçgil IF Performance Hall'da

        Bülent Ortaçgil, 13 Ocak'ta IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:13
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        Bülent Ortaçgil 'Telvin'le sahnede
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        Türk müziğinin en özel müzisyenleri arasında yer alan Bülent Ortaçgil, 13 Ocak’ta Telvin ile birlikte İstanbul IF Performance Hall Beşiktaş’ta dinleyenleriyle buluşacak. Yakın zamanda 50’nci sanat yılını kutlayan usta sanatçının yılların eskitemediği şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirecek.

        Türk pop müziğinin efsane ismi

        1974 yılında “Benimle Oynar Mısın” adlı ilk albümü ile müzik hayatına giren Bülent Ortaçgil, 1980'lerin ortasında Fikret Kızılok ile beraber çalışarak o yıllarda yaptığı besteleri tekrar piyasaya sürdü.1980'lerin sonundan itibaren müzik hayatına tek başına devam eden Ortaçgil, albümlerinde ve sahne çalışmalarında Erkan Oğur, Gürol Ağırbaş, Akın Eldes, Cem Aksel ve Baki Duyarlar gibi önemli müzisyenlerle çalıştı ve kariyeri boyunca 7 solo albüm yayınlandı. Zuhal Olcay, Birsen Tezer, Teoman ve Leman Sam gibi vokalistlerle de düetler yaptı. 2000 yılında kendisi için birçok ünlü müzisyenın katılımı ile “Ortaçgil İçin Söylenmiş Ortaçgil Şarkıları” adlı bir saygı albümü yayınlandı. Şarkılarında bireyin kendisi ve etrafı ile içsel çatışmalarını anlatması, şarkı sözleri ve bestelerini her zaman kendi yapması ve müziğindeki folk, caz ve rock etkileşimleri ile Türk popüler müziğinde kendine has bir yer buldu.

        Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Bülent Ortaçgil
        #IF Performance Hall
        #Biletinial
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