Bülent Şakrak'tan evlilik sorusuna yanıt

EVLİLİK SORUSUNA YANIT

Tatil planlarından bahseden Bülent Şakrak, yaz aylarını sevgilisiyle geçireceğini ifade etti. Şakrak'a, "Evlilik olur mu?" sorusunun yöneltilmesinin ardından oyuncu, "Bunlar özel şeyler" ifadelerini kullandı.