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Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un istifası parlamento tarafından onaylandı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un istifası 156 oyla kabul edildi

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un istifası parlamento tarafından onaylandı
Genel

İstifa eden Başbakan Boyko Borisov’un yerine, eski Dışişleri Bakanı Daniel Mitov’un geçeceği konuşuluyor. Yeni parlamento için 19 Nisan Pazartesi toplanılacağı bildirilirken altı siyasi partiyle müzakere yapılacağı belirtildi.

Oylama sırasında parlamentoda olmayan Başbakan Borisov, istifasını seçimden önce izne çıkacağını belirterek gerçekleştirmiş oldu. İstifai, 240 üyesi olan mecliste 156 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Milletvekillerinin oylama sonrası karara alkışladığı kaydedildi.

Bulgaristan’ın GERB (Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar) partisi lideri Boyko Borisov’a yönelik tepkiler yeni değil. Bulgaristan’da Başbakan Borisov hükümetine yönelik protestolar 9 Temmuz 2020’den beri başlamıştı. Ülkede birbirine muhalif olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Boyko Borisov karşılıklı istifa çağrısı yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde başbakanlık için aday olmayacağını hali hazırda duyuran Borisov hükümetine karşı protestoların fitilini yolsuzluk meselesi oluştuyordu. Başbakanlık için aday olmayacağını hali hazırda bildiren Borisov'un son seçimlerde sandıktan çıkan koalisyon hükümeti kararı nedeniyle nüfusu azaldı.

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