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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Bulgaristan Ligi'nde VAR odasında canlı bahis skandalı! - Futbol Haberleri

        Bulgaristan Ligi'nde VAR odasında canlı bahis skandalı!

        Bulgaristan Ligi'nde VAR odasında görevli bir teknisyenin, görevli olduğu maç esnasında canlı bahis oynadığı iddia edildi. Skandal olaya dair görüntüler kısa sürede yayılırken, yaşanan olay Bulgaristan'da gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 10:00 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:00
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        VAR odasında canlı bahis skandalı!
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        Türkiye ve birçok ülkede VAR (Video Yardımcı Hakem) tartışmaları sürerken, komşu ülke Bulgaristan'da 'bu kadarına da pes' dedirten bir skandal yaşandı.

        Bulgaristan'ın en üst düzey futbol liginde görev yapan bir VAR odası teknisyeninin, görev aldığı maç esnasında canlı bahis oynadığı iddia edildi.

        Canlı bahis görüntüleri ülke basını ve sosyal medyada kısa sürede yayılırken, olay Bulgaristan'da bir numaralı gündem oldu.

        Edinilen bilgilere göre, skandal olay geçtiğimiz günlerde Bulgaristan Ligi'nde oynanan önemli bir müsabaka sırasında yaşandı. VAR odasında görevli olduğu belirtilen teknisyenin, maçın kritik anları yaşanırken kişisel cihazından veya sistem üzerinden bir bahis sitesine erişerek canlı bahis yaptığı anlara ait olduğu öne sürülen görüntüler, kaynağı belirsiz bir şekilde sızdırıldı.

        Görüntülerin hızla yayılması, futbolun adil yönetimi ve hakemlerin tarafsızlığı konusunda ciddi endişelere yol açtı.

        BULGARİSTAN FEDERASYONU AÇIKLAMA YAPMADI

        Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan (BFU) konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, ülkedeki spor medyası ve futbolseverler olayın derhal soruşturulması ve sorumlular hakkında gerekenin yapılması yönünde çağrılarda bulundu.

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