Bulgur köftesi nasıl yapılır? Fellah köftesi olarak da adlandırılan Bulgur köftesi özellikle emziren annelere süt arttırıcı olarak tüketilebilir. Bazı anneler küçük çocuklarına yemesi için ismini keloğlan köftesi olarak değiştirebilir.

Bulgur Köftesi Malzemeler:

1 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı kaynar su

1 adet yumurta akı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

5 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Pul biber

Sosu için:

4 adet domates

3 diş sarımsak

Tuz

İsteğe göre biberiye

Sıvı yağ

Maydanoz

Bulgur Köftesi Yapılışı: