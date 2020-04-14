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Bulgur köftesi tarifi, nasıl yapılır?

Bulgur ile yapılan en güzel yemeklerden biri de kuşkusuz bulgur köftesi. Yöresel olarak bilinen bazı yörelerde de fellah köftesi olarak adlandırılan bulgur köftesi tarifi vereceğiz. İşte evde bulgur köftesi yapılışı

Bulgur köftesi

Bulgur köftesi nasıl yapılır? Fellah köftesi olarak da adlandırılan Bulgur köftesi özellikle emziren annelere süt arttırıcı olarak tüketilebilir. Bazı anneler küçük çocuklarına yemesi için ismini keloğlan köftesi olarak değiştirebilir.

Bulgur Köftesi Malzemeler:

  • 1 su bardağı ince bulgur
  • 1 su bardağı kaynar su
  • 1 adet yumurta akı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 5 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Sosu için:

  • 4 adet domates
  • 3 diş sarımsak
  • Tuz
  • İsteğe göre biberiye
  • Sıvı yağ
  • Maydanoz

Bulgur Köftesi Yapılışı:

  • İnce bulguru kaynar su döküp streç filmle üzerini örtün ve şişmesini bekleyin.
  • Sıvı yağ, un, yumurta akı ve salçayı yoğurma kabına alıp suyunu çeken bulgurları da içine atıp yoğurmaya başlayın.
  • Yoğururken elinizi suya batırırsanız köfte hamurunuz daha kolay şekil alır.
  • Hazır olan köftenizden minik parçalar koparıp serçe parmağınızla ortasına bastırın.
  • Şekillendirme aşamasında elinizi suyla ıslatırsanız yine çok kolay şekil aldığını göreceksiniz.
  • Suyu bir tencere içinde kaynamaya bırakın. Kaynayan suyun içine tuz atıp köfteleri içine bırakın.
  • Köfteler yüzeye çıkınca pişmiş demektir.
  • Kevgirle pişen köfteleri alın.
  • Rendelediğiniz domates ve zeytinyağını birlikte kavurun.
  • İnce dilimlediğiniz sarımsağı, tuz, dilediğiniz baharatları ve birkaç biberiye yaprağını domatesler suyunu çekene kadar pişirin.

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