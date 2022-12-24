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Dünyanın en değerli materyalleri! Bulursanız zenginsiniz!

İnsanların çoğu altının veya elmasın dünyanın en değerli ve pahalı maddesi olduğunu düşünür. Ancak bilinenin aksine altın en değerli maddeler arasında ilk üçte bile yer almıyor. İşte, dünyanın en pahalı maddeleri...

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  • Bulursanız zenginsiniz! Dünyanın en pahalı ve değerli maddeleri!

    SAFRAN

    Yemeklerde kullandığımız safran oldukça pahalı bir baharat. Ürünün gramı 11 dolardan başlıyor.

     
  • Bulursanız zenginsiniz! Dünyanın en pahalı ve değerli maddeleri!

    ALTIN

    En değerli maddelerden biri olarak bilinen altın aslında bilim dünyası için çok pahalı bir materyal değil.

    Ulusal piyasalarda gram altın 57 dolardan başlıyor.

     
  • Bulursanız zenginsiniz! Dünyanın en pahalı ve değerli maddeleri!

    RODYUM

    İngiliz kimyacı William Hyde Wollaston tarafından keşfedilmiştir. Dünyada yılllık rodyum üretimi 20 ton civarındadır ve rodyum mineralleri çok az sayıda bulunur.

    Bir kaya örneğinde rodyum platin grubunun bulunup bulunmadığını anlamak çok zordur. Guinness Rekorlar Kitabı'nda "dünyanın en pahalı kalemi" ve "dünyanın en pahalı board oyunu" içeriğinde rodyum bulunduğu için yer alır. 

    Kıymetli metaller arasında 3. sırada yer alan rodyum, gramı 58 dolar.

     
  • Bulursanız zenginsiniz! Dünyanın en pahalı ve değerli maddeleri!

    PLATİNUM

    Dünya üzerinde tüketicilerin kullandığı ürünlerin yüzde 20'sinde platinyum bulunur. Üstün niteliklerinden dolayı sıkça tercih edilir. Platinyum ile geliştirilen ürünler 30 kat daha dayanıklıdır. 

    Büyük bir kısmı Rusya'da yer alır. Bir gramı 60 dolardır.

     
  • Bulursanız zenginsiniz! Dünyanın en pahalı ve değerli maddeleri!

    GERGEDAN BOYNUZU

    Gergedanların boynuzları oldukça değerlidir. Yemen'de hançer sapı olarak kullanılır, Çin'de ise geleneksel tıpta kullanılıyor.

    Ayrıca Gergedan boynuzunun cinsel gücü artırıcı (afrodizyak) etkisi olduğuna inanıldığından, gergedanlar avcıların hedefi oluyor. ABD kökenli biyoteknoloji firmaları, yasadışı avlanmayı önlemeyi amaçlayarak, gerçeğinden farkı olmayan yapay gergedan boynuzu geliştirdi.

    Gergedan boynuzunun gramı 110 dolara satılıyor. Birçok hayvanseverler gergedan boynuzundan yapılan ürünleri kullanmıyor.

     
  • Bulursanız zenginsiniz! Dünyanın en pahalı ve değerli maddeleri!

    PLÜTONYUM

    Dünyada bilinen en toksik madddedir. Çok zehirli olan bu madde deri üzerinde bulunan herhangi bir yaraya temas ederse kansere sebep olur. Hava yoluyla askıda kalan paraçacıkları nedeniyle akciğer kanserine sebep olabilr. 

    Nükleer enerjinin yan ürünüdür genellikle doğada bulunmaz. Genellikle nükleer silahlarda ve nükleer reaktörlerde kullanılır. Gramı 4 bin dolardır.

     
  • Bulursanız zenginsiniz! Dünyanın en pahalı ve değerli maddeleri!

    PAİNİTE

    Painite taşı, 1950'lerde Arthur C.D. tarafından keşfedilmiştir. 

    Painite, çok nadir bulunan bir borat mineralidir. Zirkonyum, bor, kalsiyum ve alüminyum, ayrıca az miktarlarda krom ve vanadyum içeren borat mineral kristalidir.

    Myanmar diğer ismi ile Burma, Güneydoğu Asya’da bir ülkedir. Bulunan Painite kristalleri sadece buradan elde edilmiştir.

    Borat içeren herhangi bir yakut yatağında bulunma ihtimali olsa da bu taş için bilinen ve kayıtlara geçen tek yer burasıdır.

    Painite gramı 9 bin dolardır.

     
  • Bulursanız zenginsiniz! Dünyanın en pahalı ve değerli maddeleri!

    TAAFFEİTE

    Bilinen en değerli taşlardan birisidir. 1945 yılında İrlanda - Dublin'de sergilenmiştir. Bileşenleri berilyum, magnezyum ve alüminyumdur. Sri Lanka, Güney Tanzanya ve Çin'de nadir olarak rastlanır.

    Bir gram fiyatı 20 bin dolar civarındardır.

     
  • Bulursanız zenginsiniz! Dünyanın en pahalı ve değerli maddeleri!

    TRİTYUM

    1934 yılında döteryum çekirdeği ve bileşiklerinin sentezlenmesi sırasında nükleer transmutasyon ürünü olarak keşfedildi.

    Trityum temel olarak nükleer enerji, elektrik enerjisi ve deniz biyolojisinde kullanılır. Hidrojenin ağır radyasyona uğramış hali olarak bilinir  ve maddenin bir gramı 30 bin dolar civarındadır.

     
  • Bulursanız zenginsiniz! Dünyanın en pahalı ve değerli maddeleri!

    ELMAS

    Bilinen en sert maddelerden birisidir. Karbon elementinin bir modifikasyonudur. İlk elması Fransız kimyacı Lavoisier bulmuştur. Bir gramı 55 bin dolar civarındadır. 

     
  • Bulursanız zenginsiniz! Dünyanın en pahalı ve değerli maddeleri!

    CALİFORNİUM 

    Kalforniyum sembolü Cf olan madde radyoaktif bir metalik kimyasal elementtir. İlk kez Şubat 1950'de Kalforniya Üniversitesi laboratuvarında küriyumun alfa yani helyum iyonlarının sentezlenmesi ile keşfedilmiştir. 

    Elementler arasında en yüksek atomik kütleye sahip ikinci maddedir. Kaliforniyumun bazı nükleer reaktörlerde bir nötron başlangıç kaynağı olarak kullanılır. Ayrıca kaliforniyumun ürettiği nötronlar, herhangi bir radyasyon tedavisinin etkisiz olduğu bazı rahim ağzı ve beyin kanseri hastaların tedavisinde kullanılır.

    Ürünün gramı 27 miyon dolardır.

     
  • Bulursanız zenginsiniz! Dünyanın en pahalı ve değerli maddeleri!

    ANTİ- MADDE

    Dünyanın en pahalı maddesi olarak kabul edilen anti-madde oluşturulması çok zor olduğu için seçilmiştir. Paul Dirac denklemi ile ortaya çıkarılan ve daha sonra gözlemlerle varlığı doğrulanan antimadde, en basit hali ile normal maddenin zıttıdır. 

    Daha aytıntılı anlatacak olursak, anti maddenin atomaltı parçacıkları, normal maddeye göre zıt özellikler barındırır. Teoriye göre antimadde Büyük Patlama'dan sonra normal madde ile birlikte oluşmuş fakat çok nadir rastlanmaktadır. 

    Anti-madde oluşturulurken çok miktarda radyasyon saçan gama ışınları da yayıyor. Anti-madde oluşturulurken ortaya çıkan enerji oldukça büyük. Maddenin uzay gemilerinde kullandığı iddia ediliyor.

    Ürünün gramının fiyatı 6.25 trilyon dolar.

     

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