PAİNİTE

Painite taşı, 1950'lerde Arthur C.D. tarafından keşfedilmiştir.

Painite, çok nadir bulunan bir borat mineralidir. Zirkonyum, bor, kalsiyum ve alüminyum, ayrıca az miktarlarda krom ve vanadyum içeren borat mineral kristalidir.

Myanmar diğer ismi ile Burma, Güneydoğu Asya’da bir ülkedir. Bulunan Painite kristalleri sadece buradan elde edilmiştir.

Borat içeren herhangi bir yakut yatağında bulunma ihtimali olsa da bu taş için bilinen ve kayıtlara geçen tek yer burasıdır.

Painite gramı 9 bin dolardır.