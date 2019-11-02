Bundesliga'da 10. hafta karşılaşmalarının birçoğu bugün 17.30 seansında oynanırken adeta gol çılgınlığı vardı! 17.30'da başlayan 5 maçta tam 24 gol oldu!

Werder Bremen, Freiburg'la 2-2 berabere kalırken Borussia Dortmund, evinde Wolfsburg'u 3-0 mağlup etti.

Lider Mönchengladbach, Bayer Leverkusen'i deplasmanda 2-1'lik skorla yenip liderliğini sürdürürken günün sürprizi Eintracht Frankfurt'tan geldi.

Eintracht Frankfurt, konuk ettkiği Bayern Münih'i 5-1 mağlup etti! Bavyera devinde Jerome Boateng 10. dakikada kırmızı kart görürken Frankfurt temsilcisini galibiyete götüren golleri Kostic, Sow, Abraham, Hinteregger ve Paciencia gaydetti. Bayern'in tek golünü ise Lewandowski attı.

Günün en farklı sonucu ise RB Leipzig - Mainz 05 maçında yaşandı. Julian Nagelsmann'ın öğrencileri sahadan 8-0'lık galibiyetle ayrıldı.

RB Leipzig'e farklı galibiyeti getiren golleri Werner (3),Sabitzer, Nkunku, Halstenberg, Poulsen, Muikele kaydetti.

Bu sonuçların ardından Mönchengladbach, 22 puanla liderliğini sürdürürken Dortmund 19 puanla lideri takibine devam etti. 18 puanı bulunan RB Leipzig 3. sıraya yükselirken Frankfurt deplasmanında ağır bir yara alan Bayern Münih 18. sıraya geriledi.