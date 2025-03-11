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        Haberler Spor Futbol Almanya Bundesliga Kulüpleri'nden rekor gelir - Futbol Haberleri

        Bundesliga Kulüpleri'nden rekor gelir

        Almanya'da 1. lig (Bundesliga) ve 2. lig (Bundesliga 2) futbol takımlarının gelirleri 2023-2024 sezonunda yüzde 12 artışla 5,87 milyar avroya ulaşarak rekor kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:14 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:14
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        Bundesliga Kulüpleri'nden rekor gelir!
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        Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da mücadele eden kulüplerin 2023-2024 sezonundaki toplam gelirlerini açıkladı.

        Buna göre, Alman profesyonel futbolu büyüme trendini sürdürerek gelir, vergi ve harç, istihdam ve seyirci sayılarında rekor rakamlara ulaştı.

        Liglerde yer alan 36 kulübün geliri 2023-2024 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 12 artarak, 5,87 milyar avroluk gelir elde edildi.

        Bir önceki rekor ise 2022-2023 sezonunda 5,24 milyar avroyla kırılmıştı.

        Almanya İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) kulüplerinin ilk kez 1 milyar avro gelir barajını aşması da dikkati çekti.

        2023-2024 sezonunda 1. ligde sadece 9, ikinci ligde de 8 kulüp kara geçti. Aynı sezonda kulüpler aracılığıyla 62 bin kişi istihdam edilerek, ayrı bir rekora imza atılmıştı.

        Bu vesileyle devlet kasasına vergi ve harçlarla birlikte 1,66 milyar avro aktarıldı.

        Seyircilerin artan ilgisi kulüplerin bilet satış rakamlarına katkıda bulunurken, geçen sezon 20,7 milyon bilet satılarak rekor yenilenmiş oldu.

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