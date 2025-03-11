Bundesliga Kulüpleri'nden rekor gelir!

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da mücadele eden kulüplerin 2023-2024 sezonundaki toplam gelirlerini açıkladı.

Buna göre, Alman profesyonel futbolu büyüme trendini sürdürerek gelir, vergi ve harç, istihdam ve seyirci sayılarında rekor rakamlara ulaştı.

Liglerde yer alan 36 kulübün geliri 2023-2024 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 12 artarak, 5,87 milyar avroluk gelir elde edildi.

Bir önceki rekor ise 2022-2023 sezonunda 5,24 milyar avroyla kırılmıştı.