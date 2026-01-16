Bunu deneseniz de yapamazsınız! İnsan neden kendini gıdıklayamaz?

ŞİZOFRENİ VE BEYİN ARAŞTIRMALARI

Bilim insanları, kendini gıdıklayamama olgusunu incelerken bazı nörolojik hastalıklara da ışık tutuyor. Özellikle şizofreni hastalarında, beynin kendi hareketlerini öngörme mekanizmasında aksaklıklar olduğu görülüyor.

Bu nedenle bazı hastalar, kendi yaptıkları dokunuşları bile yabancı bir uyaran gibi algılayabiliyor. Bu durum, gıdıklanma hissinin yalnızca fiziksel değil, zihinsel bir süreç olduğunu da ortaya koyuyor.