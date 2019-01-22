İngiliz sigorta şirketi Bupa, ağustos ayında duyurulan Türkiye'nin en büyük 2. sigorta şirketi Acıbadem Sigorta'nın satın alma sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Dünya çapında gerçekleştirilen sağlık sigortası hizmetleri, Bupa’nın dünya genelinde 15 milyonun üzerindeki sağlık sigortası müşterisi ile yaptığı faaliyetlerin çoğunluğunu oluşturuyor.

Bu satın almayı, bizim için uzun vadeli stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Bupa ve Acıbadem Sigorta, müşterilerini ilk sıraya koyma konusunda ortak bir taahhüdü paylaşırken; Acıbadem Sigorta ekibinin, Bupa ailesine katılımını heyecanla bekliyoruz. Bupa Uluslararası Pazarlar CEO'su Simeon Preston

1947’de İngiltere’de kurulan Bupa, İngiltere başta olmak üzere, Avustralya, İspanya, Polonya, Şili, Yeni Zelanda, Hong Kong, ABD, Brezilya, Orta Doğu ve İrlanda'nın yanı sıra, Suudi Arabistan ve Hindistan'daki ortak işletmeler aracılığı ile de yaklaşık 78.000 kişiye istihdam sağlamakta. Şirket, bazı ülkelerde klinikleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini, hastaneleri, huzurevlerini ve yaşlı bakım köylerini de yönetiminde bulunduruyor.

Satın alma sayesinde Bupa, Acıbadem Sigorta’nın yerel piyasa bilgisinden faydalanmayı planlarken Acıbadem Sigorta müşterileri ve çalışanları ida Bupa’nın küresel uzmanlık ve tecrübesinin gücünden yararlanabilecek.

Satın almayla ilgili Bupa Uluslararası Pazarlar CEO'su Simeon Preston: “Bupa'nın, Acıbadem Sigorta’yı satın alma sürecinin artık tamamlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye pazarını birkaç yıldır izliyor ve büyümeye yönelik eşsiz potansiyeller sunduğuna inanıyoruz. Etkileyici büyümesi ile birinci sınıf yönetim ekibi ve müşteri odaklılığı Acıbadem Sigorta’yı, Türkiye pazarına giriş için mükemmel bir tercih yapıyor." dedi.

Acıbadem Sigorta CEO'su Gökhan Gürcan ise “Bupa, yönetimine kattığı işletmeleri geliştirme ve büyütme konusunda güçlü bir sicile; ve geçen 26 yılın başarıların üzerine yeni başarılar inşa etmemize yardımcı olacak kaynak ve uzmanlığa sahip. Birlikte, Türkiye’de sağlık sigortacılığı pazarının sürdürülebilir gelişimini destekleyebileceğiz.” ifadelerini kullandı.