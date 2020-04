Durumum her gün çok daha iyiye gidiyor. Özellikle entübe olarak tedavi edildiğim için bir hafta boğazımda, genzimde, midemde yanma ve her şeyi yiyememe, tad alamama vardı. Fiziksel olarak uzuvlarda da bir denge kaybı var. Elimi kullanabiliyorum ama kullanamadığını sanıyorum meselâ... Maç seyrederken 2-3 saat ayağınızı altınıza alıp oturduğunuzu ve ayağa kalktığınızda her yerinizin nasıl tutulduğunu düşünün... İşte onu 21 ile çarpın. Ben öyle bir vücutla hastaneden çıktım. Şu an evde yürüyüşler yaparak fiziksel durumumu düzeltmeye çalışıyorum. Ruhsal durumum gayet iyi.