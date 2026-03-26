Burak Çelik ve Ece Bayrak'tan ikinci çocuk haberi

2013 Best Model of Turkey ve Best Model of The World birincisi Burak Çelik, 26 Aralık 2024’te menajer sevgilisi Ece Bayrak ile Karadağ’da evlenmişti.

Çift, 8 Ağustos’ta ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamış, dünyaya gelen oğullarına Ayaz adını vermişti.

Ünlü çift, yeniden bebek heyecanı yaşıyorlar.

"BİR KEZ DAHA"

Müjdeli haberi Ece Bayrak sosyal medya hesabından duyurdu. Instagram’da yaptığı paylaşımda hamile olduğunu açıklayan Bayrak, fotoğrafının altına "Bir kez daha" notunu ekledi.