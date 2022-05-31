Burak Elmas: "Galatasaray'da birleşme imkansız"

Galatasaray ile GSYİAD arasında, Galatasaray Erkek Voleybol Takımı forma sponsorluk anlaşması imzalandı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, törende açıklamalarda bulundu. İşte Elmas'ın sözleri:

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ

"TFF ile ilgili biz baştan beri, 'Adalet istemek cesurların işidir' dedik. Biz şeffaf, kurulların ahbap-çavuş ilişkisiyle oluşturulmadığı bir federasyon istiyoruz. Maalesef TFF'nin gelmiş olduğu noktada bir senelik seçimle çözülemeyecek büyük sorunları var. TFF'nin seçimi bir seneliktir. Çözümün ilk adımlarını atacak, şeffaf olacak bir TFF arzuluyoruz. Bütün kulüplerle görüşüyoruz. Galatasaray ve Türk futbolu için, öncelikle Türk futbolu için en doğru kararı vermek adına gelişmeleri izliyoruz. Sadece Süper Lig kulüplerini düşünmemek lazım. Diğer liglerde yer alan kulüplerin yaşadığı büyük sıkıntılar var.

Bir kere Galatasaray bir spor kulübüdür. Basketbol ve voleybol için amatör branş denmesi sadece bir alışkanlıktır, artık amatör değil. Müessese takımlarıyla, bizler gibi üyelerin sahip olduğu kulüplerin mücadele ediyor olması. Haksız bir rekabet var. Bizler bu fonları yaratmakta zorlanıyoruz. Bunun en güzel örneği basketbolda bir model oluşturduk. Bu modeli diğer şubelerde de yaymayı amaçlıyorduk. Şubeleri içerisinde bağımsız yönetip, pazarlamalarını yapmamız lazım.

EFES MAÇINDA YAŞANANLAR

Biz 1. maça gittik ve güzel bir galibiyet aldık. Fakat 2. maçta sadece Galatasaray başkanının yerinin belli olmamasından başka sorunlar da yaşandı. Birçok üye arkadaşımız tek tek oradan çıkarılmaya da yaşandı. Anadolu Efes başkanı ve yönetim kurulunun bu konuda böyle bir talimat verdiğini düşünmüyorum. Herhalde oradaki organizatörlerin ilk maçtan duyduğu rahatsızlık etkili olmuş olabilir. Üzücü olan kendilerinin Avrupa'da almış oldukları ödülü ilk kutlayan takıma böyle yapılması. Herhalde Galatasaray'ın o seviyede böyle bir oyun oynaması beklenmiyordu. Bu oyun bazı profesyonelleri rahatsız etmiş olabilir.

"ARTIK BİRLİK VE BERABERLİK OLMAZ"

Galatasaray normal bir dönemden geçmiyor. Uzun vadeli stratejik bir plan yapılmalı. Galatasaray'ın bu durumdan çıkmak için yeterli gücü ve imkanı var. Biz de bu yüzden uzun vadeli stratejiler yapmaya çalıştık. Uygulamadan bazen hatalar olabilir ama önemli olan, stratejiden sapmamaktır. Bununla ilgili konuşacak çok zamanımız olacak. Bu süreci bizler değil, Galatasaraylılar değerlendirmeli. Hatalar olabilir ama bazı üyelerin hitap tarzı, bazı basın mensuplarının tarzı... Galatasaray'ın geleceği için bunları Galatasaraylılar değerlendirmeli. Dönemimiz bittikten sonra gerekli tüm bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra Galatasaray için birlik ve beraberlik olmaz! Bu çok zor. Görüş ve düşünce, inanış mücadelesi yaşanacak. Herkes kendine bir taraf belirleyecek!

Umarım Galatasaray'ın geleceği için doğru olan görüş kazanır. İktidardayken karşınızda herkesin rahatça konuştuğu konulara cevap veremiyorsunuz. Ama görevim bittikten sonra bunlara cevap vereceğim için sevinmiyor değilim."