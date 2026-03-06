Burak-Gizem Sergen çiftinden hamilelik iddialarına yanıt

"EMRE ALTUĞ OKUL ARKADAŞIM"

Geceye eşi Cengiz Orhonlu ile birlikte katılan Sitare Akbaş, "Emre'yi çok yakından tanıyoruz. Bu gece burada olup şarkıları ilk kez dinleyeceğimiz için çok mutluyuz" dedi. Orhonlu ise, "Benim de çok sevdiğim özel bir sanatçı. Aynı zamanda okuldaşım" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin "Emre Altuğ neden yaşlanmıyor?" sorusuna yanıt veren Sitare Akbaş, "Tahmin etmem gerekirse içindeki o aşk ve tutkudan dolayı yaşlanmıyor. Sürekli üretmek insanı genç tutuyor" yanıtını verdi.