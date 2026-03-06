Canlı
        Haberler Objektife Takılanlar Burak-Gizem Sergen çiftinden hamilelik iddialarına yanıt

        Burak-Gizem Sergen çiftinden hamilelik iddialarına yanıt

        Burak Sergen, eşi Gizem Sergen'in hamile olduğu iddialarına açıklık getirdi. Eşinin hamile olmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Şu anda öyle bir şey yok ama çocuk düşünüyoruz" dedi

        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 12:59
        1

        Emre Altuğ'un 16 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Efsane' için lansman düzenlendi. Geceye; Burak Sergen ve Gizem Sergen çifti, Alper Kul, Sare Akbaş, Cengiz Orhonlu, Kubat, Nükhet Duru, İbrahim Selim, Sakiler, Aylin Coşkun, Burcu Güneş, Berksan ve Hande Ünsal birçok ünlü isim katıldı. Albüm için uzun süredir çalıştığını söyleyen Altuğ, dinleyicilerle buluşacağı için büyük heyecan duyduğunu ifade etti.

        2

        "SAHNEDE OLMAK GENÇ TUTUYOR"

        Emre Altuğ ile dostluklarının yıllar öncesine dayandığını söyleyen Nükhet Duru, "Emre benim çok eski ve çok değer verdiğim bir dostum. Dostluğumuz uzun yıllara dayanıyor" dedi. Genç kalmanın sırrı sorulduğunda ise Duru, "Biz sanatçılar sahnede çok çalışıyoruz. Sürekli üretmek ve sahnede olmak insanı genç tutuyor, genç kalmanın sırrı biraz da buradan geliyor" ifadelerini kullandı.

        3

        "KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

        Soruları Emre Altuğ ile birlikte yanıtlayan Hande Ünsal da "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu albümü uzun zamandır bekliyorduk, başından beri takip ediyorum. Eşimin ve Sakiler'in de bu albümde yer alması beni ayrıca mutlu ediyor. Hepsi birbirinden efsane şarkılar" diye konuştu.

        4

        "EMRE ALTUĞ OKUL ARKADAŞIM"

        Geceye eşi Cengiz Orhonlu ile birlikte katılan Sitare Akbaş, "Emre'yi çok yakından tanıyoruz. Bu gece burada olup şarkıları ilk kez dinleyeceğimiz için çok mutluyuz" dedi. Orhonlu ise, "Benim de çok sevdiğim özel bir sanatçı. Aynı zamanda okuldaşım" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin "Emre Altuğ neden yaşlanmıyor?" sorusuna yanıt veren Sitare Akbaş, "Tahmin etmem gerekirse içindeki o aşk ve tutkudan dolayı yaşlanmıyor. Sürekli üretmek insanı genç tutuyor" yanıtını verdi.

        5

        "ÇOCUK YOK AMA DÜŞÜNÜYORUZ"

        Geceye eşi Gizem Sergen ile birlikte gelen Burak Sergen, Emre Altuğ'u yakından tanıdığını ve eski dostu olduğunu dile getirdi. Eşinin hamile olduğu yönündeki iddialar hakkında da konuşan Sergen, "Şu anda öyle bir şey yok ama çocuk düşünüyoruz" diyerek son noktayı koydu.

