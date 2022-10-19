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Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı

Ünlü oyuncu Burak Hakkı bir süre Yunanistan'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye geri dönmüştü. Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçmak için Gelibolu'dan satın aldığı arsaya gidip çiftçilik yapıyor

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  • Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı

    Pek çok dizi ve filmde rol alan Burak Hakkı, oğlu Rüzgar doğduktan sonra tarıma merak sarmıştı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiren ünlü oyuncu emeklerinin karşılığını almaya devam ediyor.
  • Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı

    Hakkı, çiftlik hayatından kesitleri de sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

    Son olarak yetiştirdiği cevizleri yayınlayan oyuncu, fotoğrafına "Bu filmin başrollerinde annem, Mustafa, Kerim ve Hatice var" notunu düştü.
  • Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı

    "İNSAN ŞEHRE DÖNMEK İSTEMİYOR"

    İstanbul’un stresli yaşamından Saros Körfezi’ndeki köy yaşamına döndüğünü ve bunu herkesin yapabileceğini insanların sadece ne istediğine karar vermesi gerektiğini belirten Hakkı, DHA'ya verdiği röportajda "İnsan şehre dönmek istemiyor açıkçası. Dolayısıyla da bu tür köy hayatının ne kadar gerekli ve güzel olduğu, böyle salgın dönemlerinde anlaşılıyor" demişti.
  • Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı

    Bir ceviz bahçesi kurma hayalini 12 yıl önce anne ve babasının destekleriyle gerçekleştirdiğini söyleyen Burak Hakkı, 800 ceviz ağacından tonlarca ceviz hasat etti. Sabahın erken saatlerinde kalkarak ceviz bahçesinde çalışmaya başladığını belirten Hakkı, yorucu olmasına karşın tarım yaparken ve burada yaşarken kendisini çok mutlu hissettiğini söylemişti.
  • Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı

    "HAYALİMDİ"

    Güneyli köyünde, ailesinin bir yazlığı bulunduğunu ve 30 yıldan fazla süredir burada olduklarını belirten Burak Hakkı, "Annem ve babam yazları Güneyli köyündeki yazlıklarına geliyorlardı. 2008 yılında oğlum Rüzgar doğduğu zaman onun için bir şey yapmak istedik. Burası bomboş bir tarlaydı ve 12 yıl önce satın aldık. Ondan sonra burayı işlemeye başladık. Benim bir ceviz hayalim vardı. Ceviz bahçesi kurmak istiyordum ve o zaman başladık." ifadelerini kullanmıştı.
  • Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı

    Ünlü oyuncu, "Rahmetli babamın ve annemin çok fazla emeği var burada. Bu şekilde bu günlere geldik açıkçası. Burası 22 dönüm ve 800’e yakın ceviz ağacım var. 60’a yakın meyve ağacım ve aromatik bitkilerim var. Sebze ektiğim bir alan var. Bu şekilde değerlendiriyoruz araziyi. Bakımını iyi yapınca iyi verim alıyoruz. Bunlar chandler cinsi olduğu için 3 yaşında yavaş yavaş ürün vermeye başlıyorlar. Sonra 7 yaşında maksimum verime ulaşıyorlar. Şu an bizim ağaçlarımızın verimi de iyi tabi ki. Cevizlerimizi satıyoruz. Keyifli geçiyor. Tabi iyi tarım yapmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor" diye konuşmuştu.
  • Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı

    "SAKİN HAYATI DAHA DOLU YAŞIYORSUNUZ"

    Burak Hakkı, İstanbul’daki metropol yaşamını bırakıp, köy hayatına geçmesiyle ilgili şunları söylemişti:

    Annem İstanbul için hep ’açık hapishane’ diyor. Yıllardır çiftlik hayatına alışık olduğu için. E tabi bambaşka iki hayat. İkisi de birbirinden çok farklı. Burası huzur dolu, kendinizin farklı yönlerini keşfedebiliyorsunuz. Sakin, hayatı daha dolu dolu yaşayabiliyorsunuz. Biraz şehir hayatındaki karmaşadan dolayı, fast food yemek gibi bir hayat yaşıyoruz açıkçası. Burada ise daha sindirerek, görerek bazı şeyleri yaşayabiliyorsunuz. Ama tabii ki bunlar hepsi bir tercih.
  • Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı

    Ben böyle bir hayat yaşayacağımı bilmiyordum, ben tahmin bile etmiyordum böyle bir şey olacağını" diyen Hakkı, "Sadece bomboş bir tarla aldık, bu tarlayı yavaş yavaş ailem sayesinde işlemeye başladık. Annemin ve babamın çok fazla emeği var burada. Aslında onlar bu işin mimarları, mucitleri. Bir de bu Trakya insanı çok farklı, çok iyi insanlar. Köylüler çok iyi. Buradaki halk ile beraber yaşamak da gurur verici. Onu da söylemem lazım.
  • Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı

    Köy hayatı her zaman insana huzur verir. Hayatın daha farklı tatlarını görürsünüz. Daha sindirerek, daha zevk alarak yaşayabileceğiniz bir hayat. Elbette ki birçok eksiği var. Şehir hayatındaki konforunuz, lüksünüz burada olmayabilir ama burada da başka güzelliklere sahipsiniz.

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