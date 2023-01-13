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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burak Sergen eşi Nihan Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Boşanma aşamasında olduğu eşi Burak Sergen tarafından hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılan Nihan Ünsal, karakolda ifade vermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Ünsal, "Sevgilisi ile birlikte bizim evliyken ikâmet ettiğimiz evde kaldıkları için muhtemelen eve gidip, bunu göreceğimi düşündü. O yüzden de yalan ifadelerle bir uzaklaştırma çıkartmış" dedi

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  • Burak Sergen eşi Nihan Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı! "Sevgilisiyle bizim evimizde kalıyorlar" - Magazin haberleri

    Burak Sergen, geçtiğimiz yıl mart ayında koronavirüse yakalanmış ve uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Zor günleri atlattıktan sonra ünlü oyuncu, sevgilisi Nihan Ünsal ile haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak Burak Sergen, üç ay sonra aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açmıştı.
  • Burak Sergen eşi Nihan Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı! "Sevgilisiyle bizim evimizde kalıyorlar" - Magazin haberleri

    KARŞI BOŞANMA DAVASI

    Nihan Ünsal ise kısa süre önce yeni bir aşka yelken açan Burak Sergen hakkında "çocuğu ile tanıştıracak kadar ciddi bir ilişkisi olduğunu" öne sürerek, karşı boşanma davası açmıştı.
  • Burak Sergen eşi Nihan Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı! "Sevgilisiyle bizim evimizde kalıyorlar" - Magazin haberleri

    UZAKLAŞTIRMA KARARI

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre;  Karşılıklı hamleler sonrası ikili birbirine adeta düşman kesildi. Sergen, Nihan Ünsal'ın İstanbul’a döndüğünü öğrendiği anda soluğu karakolda aldı. Oyuncu, boşanma aşamasında olduğu eşine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Aile İçi Büro’da uzaklaştırma kararı aldırttı.
  • Burak Sergen eşi Nihan Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı! "Sevgilisiyle bizim evimizde kalıyorlar" - Magazin haberleri

    "SEVGİLİSİYLE BİZİM EVİMİZDE KALIYORLAR"

    Karakolda yaklaşık iki saat ifade veren Ünsal, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Biz henüz boşanmadık" diyen Nihan Ünsal, "Ben İstanbul’a geldiğim için, sevgilisi ile birlikte bizim evliyken ikâmet ettiğimiz evde kaldıkları için muhtemelen eve gidip, bunu göreceğimi düşündü. O yüzden de yalan ifadelerle bir uzaklaştırma çıkartmış. Ben de ifade verdim. Uğraşamıyorum artık. Zaten Burak Bey tarafından yeteri kadar psikolojik şiddete maruzum. Kendisini de içeride görmedim zaten" açıklamasında bulundu.
  • Burak Sergen eşi Nihan Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı! "Sevgilisiyle bizim evimizde kalıyorlar" - Magazin haberleri

    "ÇEVREMDEN DESTEK GÖRMEDİM"

    Hastanede yattığı günlerde çevresinden hiç destek görmediğini belirten Sergen, "En zor günümde Gizem ve evladım vardı yanımda. Onun dışında iki kişidir. Çevremden hiç destek görmedim" ifadelerini kullanmıştı.

    Sergen'in son dönemdeki açıklamalarının kendisiyle ilgili olumsuz bir algı oluşturduğunu iddia eden Ünsal, mahkemeye başvurmuştu.
  • Burak Sergen eşi Nihan Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı! "Sevgilisiyle bizim evimizde kalıyorlar" - Magazin haberleri

    "YANINDA BİR TEK BEN VARDIM"

    Sergen'in hastalık sürecinde yanında olduğunu dile getiren Nihan Ünsal, "Covid-19'un en yaygın olduğu dönemde hayatımı riske edip, hastanede yanında kaldım. En kötü dönemlerinde kimse yanında değilken ben onun yanındaydım" demişti.

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