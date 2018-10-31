Gülben Ergen ile ayrılan Burak Törer, araba sürerken rakı içtiğini gösteren bir videoyu takipçileriyle paylaşmıştı.

Burak Törer, 2. programı sonrasında Asena Atalay'a ulaşarak, "Hanımefendilere yazacaktım ancak sayfalarını bulamadım, öncelikle size yazmak zorunda kaldığım için özür dilerim. Programın videosunu şimdi izledim. Çok kolay bir süreçten geçmediğim bir sır değil. Kaldı ki çektiğimiz video hoş değildi. Alkolün etkisiyle tabii ki. Ancak arabayı kullanan ben değildim. Ben 17 yaşında kız kardeşimi trafik kazasında kaybettim. Kimsenin hayatını tehlikeye atmam" şeklinde konuştu.

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