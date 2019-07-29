İHA'nın haberine göre; Bodrum’daki bir otelde sahne alan ünlü DJ Burak Yeter, yerli ve yabancı turistleri müziğe doyurdu. Yaklaşık 3 saat boyunca DJ performansı sergileyen Yeter, çaldığı müziklerle tatilcileri coşturdu.

Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan DJ Burak Yeter, sosyal medya fenomenlerini ve başka meslek dallarında olup eğlence merkezlerinde DJ’lik yapanları sert bir dille eleştirdi. Ünlü DJ, şu ifadeleri kullandı:

Biz gerçek DJ’lik yapanlar hazır şarkı çalanlardan daha çok kazanıyoruz ama gazetelerde sosyal medyalarda bunu yayınlamıyoruz. Biz müzik yapan insanlarız. Gerçekten bu işi severek yapıyoruz. Bizi dinlemeye gelen insanlar müzik tarzının değiştiğini anladığı anda gerçek bir DJ’in orada olduğunu hissediyorlar. Gerçek olmayan DJ’ler hazır şarkıları çalıyorlar. 10 dakika sonra sıkıcı olabiliyorlar. Bu da demektir ki 15 dakika sonra gelen müşteri, turist o gece kulübünden kaçıyor.

Bizim için gelen insanlar 2 saat boyunca, 3 saat boyunca sahnede kaldıktan sonra bile sabaha kadar eğlenenleri görüyoruz. Bizim için çok güzel bir duygu. Müziğin içerisinden geldiğim için bazı noktalarda hak veriyorum ama bazı noktalarda ise işletme sahiplerine suç buluyorum. Onların daha çok görüp görsellere dikkat etmeleri lazım ve kendilerine çekidüzen vermeliler. Bugün dinleyicileri ve tatilcileri müziğe doyuracağım.