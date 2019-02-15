Emre Saygı'nın sunduğu 'Hadi Be' programına konuk olan ünlü DJ Burak Yeter, açıklamalarda bulundu. İşte Yeter'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
- Müzik yapılan ve DJ’lik eğitimlerinin verildiği ofislerimiz var. Şu an İstanbul, Amsterdam, Los Angeles ve çok yakında Londra’da da bir ofis hayata geçecek. Amacımız eğitim verirken öğrencilerle sanatçıları da bir araya getirmek.
"KAZIM KOYUNCU İLE SAHNEYE ÇIKMAK İSTERDİM"
- Kazım Koyuncu ile sahneye çıkmak benim adıma müthiş bir iş olurdu. Müziği çok iyi tanıyan harika bir besteci. Ayrıca Kazım Koyuncu’nun harika bir kombinasyonu var, diğer sanatçılarla beraber her sanatçı bunu başaramaz, entegrasyonu inanılmaz. Barış Manço’da da vardı bu. Ekip çalışmasını çok iyi başaran bir sanatçıydı. Bu tür sanatçılara çok fazla rastlanmaz.
- Dinlediğimde 'Evet, işte bu parça tutacak ve patlayacak' dediğim parçalar bazen benim düşündüğüm gibi olmuyor. O zaman oturup, kulaklığımı takıp kendim dinliyorum. Bazen ben bunu neden yapmışım dediklerim de oluyor. Örneğin 2000 senesinde 'Nikah Masası'nı yapmışım. Düşünüyorum neden yapmışım diye.
"NABZA GÖRE ŞERBET VERMEK GEREKİYOR"
- Bir şarkıyı yaparken kendi beğenimden ziyade insanların ne kadar beğenip, eğlenip, dans edebileceğine dikkat etmek benim için önemli. Ben çalarken eğlenmek, eğlendirmek isterim. İyi bir gözlem gerekiyor, nabza göre şerbet vermek gerekiyor.
"PANİK ATAĞI YENDİM"
- Sahneye çıkmadan son 5 dakika panik atak geçirdiğim bir dönem olmuştu heyecandan. İki sene bu tehlike rahatsızlıkla mücadele ettim. Çok şükür atlattım ve panik atağı yendim.
"TÜM DİZİ EKİBİYLE TANIŞACAĞIZ"
- La Casa De Papel çok başarılı bir dizi. Biz şarkıyı yaptıktan sonra İtalya'daki adamlar bizimle irtibata geçtiler. Biz dizi ile ilgili bir şarkı arıyorduk. Ancak daha önce bir dizi müziği vardı ama dizinin sahneleriyle çok fazla özdeşleşmiyordu. Dizi de atraksiyon, dram her şey var hareketli bir proje ve müziğinde, dizinin sinerjisine yakın olması gerekiyor. Bende diziye uygun ritmde bir müzik yaptım. 3. Sezonda bizim müziğimiz kullanılacak. Yakın zamanda Kolombiya’ya gideceğiz. Tüm dizi ekibiyle tanışacağız ayrıca dizi ve müzikle beraber bir klipte çekeceğiz.
"İDOLÜM DAVID GUETTA"
- İlk bu işe başladığından itibaren idolüm David Guetta bana çok büyük ilhamlar kazandırmıştır. Çok başarılı bir isim.
"DUA LIPA İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"
- Dua Lipa kesinlikle çalışmak istediğim, sahnede bir arada olmak istediğim bir isim.
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