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"TÜM DİZİ EKİBİYLE TANIŞACAĞIZ"

- La Casa De Papel çok başarılı bir dizi. Biz şarkıyı yaptıktan sonra İtalya'daki adamlar bizimle irtibata geçtiler. Biz dizi ile ilgili bir şarkı arıyorduk. Ancak daha önce bir dizi müziği vardı ama dizinin sahneleriyle çok fazla özdeşleşmiyordu. Dizi de atraksiyon, dram her şey var hareketli bir proje ve müziğinde, dizinin sinerjisine yakın olması gerekiyor. Bende diziye uygun ritmde bir müzik yaptım. 3. Sezonda bizim müziğimiz kullanılacak. Yakın zamanda Kolombiya’ya gideceğiz. Tüm dizi ekibiyle tanışacağız ayrıca dizi ve müzikle beraber bir klipte çekeceğiz.