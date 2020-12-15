BURAK YETER KİMDİR?

Burak Yeter, 5 Mayıs 1982 yılında Trabzon'da doğmuş Türk DJ, müzik yapımcısı ve remikscidir. Burak Yeter 5 Mayıs 1982'de Trabzon doğdu. Genç yaşta müzik eğitimi aldı ve 5 yaşında klasik piyano çalmayı öğrendi. 8 yaşındayken gitar çalmaya başladı. Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Yeter, Londra'ya yerleşti ve SAE Institute'dan Ses Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.

Yeter, 22 yaşındayken Burn & MTV Dance Heat DJ Contest 2004'ü kazanarak tanınmaya başladı.[kaynak belirtilmeli] Sonuç olarak Malta'daki MTV Dans Katı Grafikler Partisi'nde performans gösterdi. Aynı yıl, Miller Master Dj Yarışması'ndan sonra EDM sahnesinde kendine saygın bir yer kazandı.

Yeter'in ilk albümü For Action, 2005 yılında DSM plak şirketi altında yayınlandı. Albüm dünyadaki ilk solo DJ albümüdür. 2007 yılında yayınlanan ikinci albümü For Message Volume 2 küresel ısınmanın farkındalığını artırmak amacıyla yayınlandı.

Yeter, 2008 yılında dünyaca ünlü ses şirketi Pioneer ile sözleşme imzaladı ve Amsterdam, İstanbul ve Los Angeles'ta profesyonel eğitim veren DJ okullarını açtı. Burak Yeter, Connection Records DJ School'un CEO'sudur. Ve bugüne kadar yaklaşık 2000 sertifikalı öğrenci yetiştirdi.

2010 yılında Yeter, 16. Kral TV Yıllık Müzik Ödülleri'nde Ajda Pekkan şarkısı Oyalama Beni 'nin remixiyle En İyi Yeni Remix Ödülü'nü kazandı. Ayrıca Producer & DJ kategorisinde En İyi Yeni Ödül'e layık görüldü. 2012'de Hot Rod'da oynadığı "Mr. International" adlı yeni teklisi için bir video çekti ve 2012'de bir başka Ajda Pekkan şarkı remixi Arada Sırada ile 18. Kral TV Yıllık Müzik Ödülleri'nde En İyi Remix Ödülü'nü kazandı. Aynı yıl remix albümü Blue'yu piyasaya sürdü.

2013'te Amsterdam'da "Storm" adlı teklisini yayınladı. Şarkı uluslararası dans listelerinde En İyi 100'e girdi. Aynı zamanda, "Storm" şarkısı için Hollanda'da bir Müzik Videosu çekti.

Başarılı geçen on yıldan sonra, Burak Yeter "New World" projesiyle kariyerine yeni bir sayfa başlattı; New World albümüyle yeni şarkılar yayınladı. Happy adlı parça Talent Pool, Spinnin Records'ta haftanın en iyi listesine girdi. "Tuesday" teklisi ile bu başarı devam etti; Tuesday, 30'dan fazla farklı ülkede iTunes, Spotify, Shazam, Apple Müzik ve YouTube'da 1 numaraya ulaştı ve 2016 yılının en dikkat çekici şarkılarından biri haline geldi.

Tuesday parçası Sony Müzik Rusya tarafından Platinum Sales Award, Warner Music Finland tarafından Gold Sales Award, Almanya'da Platinum Sales Award ödüllerini almıştır.