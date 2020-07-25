Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan Burak Yılmaz çok önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'da konuşan Burak'ın sözleri şu şekilde:

"İNDİRİM YAPSAM DA..."

Bana bir teklif vardı, bu teklif gelince yönetimle oturduk ve konuştuk. Böyle bir teklif olunca ne yapacağımıza karar aldık. Verilen karar ortak verilmiş bir karardır. Yönetimin ne kadar zor durumda olduğunu biliyorum. Kontratımla alakalı çok vazgeçtiğim şeyler oldu, önümüzdeki yıllar için de vazgeçeceğim şeyler olurdu. Çok büyük indirim de yapardım ama ne yaparsam yapayım, kulübün karşılamayacağı yüksek bir kontratım vardı.

"BEŞİKTAŞ YÜKTEN KURTULDU"

Ben gereğini yaptım, beraber alınmış bir karardı. Başkanın ve yönetimin, Allah yardımcısı olsun. Beşiktaş için de hayırlısı olsun, çok büyük bir yükten kurtuldular. Çok kişi böyle düşünüyor. Kimseye kırgınlığım yok, duygusal bir veda oldu. Çok büyük bir ödemeyi içerde bıraktım, uzun süre para almadım ama para lafı etmedim.

"İKİ SENE PARA ALMADIM"

İki sene para almadan devam ettim, hiç lafını yapmadım, yapmam. Yönetim de bunu biliyor ve bana teşekkür ettiler. Ne kadar yardımcı olursam olayım, kontratım kulübü zorluyordu. İnsanların bilmediği ince ayrıntılar var. Biz bunların hepsini konuştuk. Kırgınlık ve küskünlük olmaz.

"YABANCI SINIRINA KARŞI OLANLARLA AYNI FİKİRDE DEĞİLİM"

Başakşehir şampiyon olmuştu ve Fenerbahçe derbisi sonrası onların gününde konuşmak istemedim. Droga, Muslera, Atiba, Alex, Jaja, Colman gibi çok özel yabancılarla oynadım. Bu oyuncuların asla parayı sorun ettiğini görmedim. Ülkemizde yeni bir yabancı sınırı çıktı, yabancı sınırı değil de 3 Türk sahada olacak. Herkes buna karşı çıkıyor ama onlarla aynı fikirde değilim.

"TÜRK OYUNCULAR PARASINI İSTEYİNCE HAİN OLUYOR"

Türk oyuncular uzun süre maaş alamadı ama problem etmedi. Sadece pandemi döneminde para alamayanlar, bıraktı ve gitti. Diğer takımlarda da böyle oldu. Türk oyuncular, parasını istediğinde kadro dışı kalıyor, basın önüne atılıyor ve hain ilan ediliyor. Bir yabancı maaşını 5 gün geç alınca, idmana çıksın diye ona şirinlikler yapıyorum.

"TÜRK OYUNCULAR NEREDE OYNAYACAK?"

Bu yabancı kuralında Türk oyuncular nerede oynayacak çok merak ediyorum! Bunları kendim için söylemiyorum, benim zaten böyle sorunum olmadı. Ancak 1. Lig'de BAL'da bile yabancılar oynuyor. Bu Türk çocukları nerede oynayacak, nerede pişecek? Yabancı, FIFA'ya gidiyor ve bir haftada ayrılıp gidiyor, Türk oyuncular TFF'ye başvurunca hain olur.

"TÜRKLER OYNAMASIN İSTENİYOR"

Ülkemizde Türk çocukları oynamasın isteniyor. Bunu geçen gün sevdiğim bir ağabeyimle tartıştım. 'Böyle olunca Türklere 6 milyon euro veriliyor' dedi. Ben de 'Peki ağabey 6 milyon euro verilmeyince, o oyuncular 'Gelmem' mi diyor?' diye sordum. Bu tamamen bir yöneticilik hatası. Ben milliyetçi bir insanım ama ırkçı değilim.

"HERKESLE TARTIŞIRIM"

Ben bu yorumları yapınca, basında bazı arkadaşlar ellerini okşuyor 'Ohh iki-üç gün buradan vururuz' diyorlar. Yabancı için herkesle tartışırım, onlar beni ikna edemez ama ben onları ikna ederim. Amatörde bile yabancılar oynuyor, sanırım bu kural da değişecek.

"PARA KONUSU, MİLLİ TAKIM'DAN BERİ KARIN AĞRIM"

Hakkımda parayla ilgili çıkan haberlerin nedenini biliyorum. Kötü çocuk olarak gösterilmek isteniyorum. Seven var, sevmeyen var ama para konusu, Milli Takım'dan beri karın ağrım. Ben parayla gündeme gelmedim, sadece Trabzonspor'da çok başka konu oldu. Hele ki Beşiktaş'ta para problemim asla olamaz, sayın başkana sorsunlar. Kulübü mağdur ediyormuşuz gibi gösteriliyor. Sadece Beşiktaş bu konumda değil, birçok kulüpte bu var. Kulüpte para var da verilmiyor değil, para yok. Bir sene bekledik, iki sene de bekleriz. Başkanım ve benim ağzımdan duyduğunuz her şey doğrudur. Beşiktaş'la para konum olamaz.

"LILLE OYNAMAMA İZİN VERMEDİ"

Dünyanın hiçbir yerinde transfer netleşince, yeni kulübü izin vermez. Lille de izin vermedi. Eğer prensipte el sıkışan hiçbir oyuncu maça çıkmaz. Sergen Hoca ile de bunu konuştuk. Beni bırakıp gidenler ile aynı kefeye koymasınlar. Ben transfer oldum, Çin'e giderken de böyle oldu. Bu futbolda resmi olmayan bir kuraldır. Ben de Gençlerbirliği maçını bekliyorum.

"ORADA KARDEŞLERİM VAR"

Teknik direktörlük yapabileceğimi düşünmüyordum ama fikirlerim değişti. Türkiye'nin en iyi teknik adamlarıyla çalıştım. Yabancı çok iyi teknik adamlarla çalıştım ve artık teknik direktörlük yapabileceğimi düşündüm. Lille sportif Direktörü Luis Campos ile yüz yüze görüştükten sonra Lille'e gitmeye karar verdim. Orada Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kardeşim var. 35 yaşındayım ve üst düzey bir lige gidiyorum, kendime güveniyorum. Beşiktaş'ın kaptanı olarak gidiyorum, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim.

"YA TRANSFER OLUYORUM YA DA KADRO DIŞI KALIYORUM"

İki yıllık sözleşme imzaladık. İki yıldan sonra ne olur bilmiyorum. Sözleşmelerim hep 3-4 yıl oluyor ama ya transfer oluyorum ya da Trabzonspor'daki gibi kadro dışı kalıyorum. 31 Temmuz'da Fransa'ya gideceğim. Arda Turan ile konuşuyorum ve Lille'de başarılı olacağımı söyledi. Yusuf, Zeki ve Merih Demiral ile konuştum.

"ARDA'NIN GALATASARAY TRANSFERİ İNŞALLAH OLUR"

Arda Turan'ın transferini bana sormayın, inşallah olur, inşallah Arda'nın ve Galatasaray taraftarının gönlüne göre olur. Onların buluşmasını istiyorum. Arda'nın heyecanını ve taraftara kavuşma heyecanını biliyorum. Ancak bu konu hakkında konuşmak istemiyorum, Allah korusun bir şey olur.

"GÖKHAN VE CANER'İN AYRILMASINA ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Bir Beşiktaşlı olarak Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımımızdan ayrılmasına çok üzülüyorum. Ayrılırlarsa çok kırılırım, çok yanarım. Gökhan ve Caner giderse, gittikleri takımın şansı Beşiktaş'a göre %30 artar. Sırf bu yüzden bile takımda tutarım. Gökhan ve Caner, Türkiye'nin en iyi bekleri. İnşallah Beşiktaşımız'dan gitmezler.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI BARIŞTIK DEMEYECEĞİM AMA..."

Şenol Güneş'in yeri bende ayrı. Abdullah Avcı ve sergen Yalçın ile de çalıştım. İkisi de kaliteli insanlar. Beşiktaş'a iyi ki geldim, gelemeyebilirdim de. 1,5 yılda çok gol attım, çok sist yaptım. Taraftarlarımızla barıştık demeyeceğim ama gönüllerini biraz olsa aldım. Bana tezahürat yaptılar, sarıldık. Beşiktaş'ın 1,5 yıl formasını giydim. Harika bir seneydi.

"BEŞİKTAŞ BENİ İSTERSE DÖNERİM"

Çin'e gittiğimde 'Dönersem inşallah Galatasaray'a dönerim' dedim ama Galatasaray, beni istemedi, kısmet olmadı. Fransa'dan dönerken, Beşiktaş beni isterse, teknik adam olursam teknik adam olarak, yönetici olursam yönetici olarak, arkadaş olarak isterlerse arkadaş olarak, Beşiktaş'a dönerim. Başkanımız da bunun sözünü verdi. Beşiktaş isterse, dönerim.

"BEŞİKTAŞ BAŞKA BİR ŞEY"

Trabzonspor'dayken Lazio ve Lokomotiv Moskova, beni istemişti. Menajerlerim 'Gitseydin bambaşka olacaktı' dediler. Ancak Galatasaray'da inanılmaz bir sezon geçirdim. Galatasaray'dayken West Ham istedi ama gitmedim ve 3 kupa, 4 yıldızı taktık. Çin'den dönerken İtalya durumu vardı ama Trabzonspor'u seçtim. Sonra kadro dışı kaldım ve Beşiktaşımıza geldim. Bırak oynamayı, goller atmayı, Beşiktaş'ta kaptan oldum. İlk maçımla sonra Fenerbahçe maçında aynı heyecan vardı. Beşiktaş işte böyle bir şey. Bu başka bir duygu, başka bir şey. Taraftarlarımızdan Allah razı olsun.