Burak Yılmaz'dan Muslera'ya ziyaret

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat edilen Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'ya ziyaretler sürüyor. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz da Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaretin fotoğrafını paylaşan Yılmaz, 'Kardeşim' notunu ekledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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