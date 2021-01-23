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Burak Yılmaz'ın Mesut Özil yanıtı gündeme oturdu!

Kariyerini Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdüren Burak Yılmaz'ın verdiği Mesut Özil yanıtı gündeme oturdu. Türk asıllı Alman yıldızın Fenerbahçe'ye transferi sorulan Burak'ın yanıtına sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi

Burak Yılmaz'ın Mesut Özil yanıtı gündeme oturdu!

Bu yaz Beşiktaş'tan ayrılarak Fransa ekiplerinden Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fanatik ile yaptığı Instagram canlı yayınında kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcunun Mesut Özil sorusuna verdiği yanıt da gündeme oturdu.

Türk asıllı Alman yıldızın Fenerbahçe'ye transferi sorulan Burak "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplasam daha doğru olur bence" yanıtını verdi. Milli futbolcunun bu yanıtına sarı-lacivertli kulübün taraftarları tepki gösterdi.

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