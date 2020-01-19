Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında lider Sivasspor'u ağırlarken karşılaşmanın 23. dakikasında tartışmalı bir an yaşandı.

Bu dakikada Beşiktaş'ta savunma arkasına sızan Burak Yılmaz, Appindangoye ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ama hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.

Burak Yılmaz pozisyonun ardından itirazlarını sürdürdü ve uzun süre penaltı verilmesini istedi.

Topun dışarı çıkmasının ardından pozisyon VAR odasında incelendi ve Şansalan, oyunun devam etmesini talep etti.

RIDVAN DİLMEN: PENALTIYI VERİRDİM

Rıdvan Dilmen, devre arasında pozisyonu yorumladı ve, "Burak Yılmaz'ın pozisyonu bence penaltı. VAR'dan çağırıp 'İzle' deseler bile izler ve yine penaltıyı verirdim. Burak Yılmaz CV'sinden dolayı kaybetti." dedi.