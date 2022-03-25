Burak Yılmaz, 3-1 yenildiğimiz Portekiz maçının ardından Milli Takım'ı bıraktığını duyurdu.

Karşılaşmada Milli Takımımızın tek golünü kaydeden; skor 2-1 iken bir penaltı vuruşundan yararlanamayan ve mücadelenin ardından büyük üzüntü yaşayan tecrübeli futbolcu açıklamalar yaptı. Burak Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"İyi başlayamadık. Portekiz çok iyi başladı. Sonradan kendimize güvenmeye başladık. O olunca gol de geldi, penaltıyı atsam 2-2 olacaktı. Atamadım... Nasıl atamadım, hala şok içindeyim. Ülkemizi üzdük. Kusura bakmasınlar. Çok üzgünüm. Bu benim son Dünya Kupası şansımdı. Bugün itibarıyla bu da bitmiş oldu"

"ÖMRÜM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM"

"Penaltı olunca kesin gol dedim. Ondan sonrasını düşünmeye başladım. Kaçırmayı hiç düşünmediğim için hayal kırıklığı yaşadım. Özür dilerim. Bu penaltıyı, ömrüm boyunca her gece atacağım belki de uyumadan, rüyamda... Bu maçı tamamen penaltıya bağlamak lazım. Üçlü savunmaya, dörtlü savunmaya değil"

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 24, 2022

"BENDEN BU KADAR"

"Böyle bir maçtan sonra bırakmak istemezdim ama bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu formayı şerefle, namusla taşıdığımı düşünüyorum. Hocalarıma teşekkür ederim. Benden bu kadar... Duyguyla bırakmadım. Ekstrem, inanılmaz durumlar olursa o zaman yardımcı olur. Artık bir bayrak değişimi olması gerekiyor. Ülkemiz, genç arkadaşlarımız açısından."