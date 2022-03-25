Stefan Kuntz'tan Burak Yılmaz sözleri

A Milli Takımımız, Portekiz'e deplasmanda 3-1 yenilerek 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybederken Stefan Kuntz maçın ardından açıklamalar yaptı. Mücadele 2-1 iken 85. dakikada penaltı kaçıran Burak Yılmaz'la ilgili de konuşan Alman teknik direktörün açıklamaları şöyle:

"İlk 20 dakika oyuncularımızın sanki galibiyete inanmadıklarını gördük. İlk golden sonra iyi şutlarımız, iyi ortalamalarımız oldu. Oyuncularımızın hisleri bu pozisyonlardan sonra geri döndü. İkinci golde bir dikkatsizliğimiz oldu. Çok çalıştık ama rakibe yakın oynamalıydık golü getiren hamleden önce.

"DEVRE ARASINDA KARADAĞ VE LETONYA MAÇLARINI HATIRLATTIM"

"Devre arasında yaptığımız konuşmada Letonya ve Karadağ maçlarını hatırlattım. Geri düşünce nasıl geri geldiğimizi anlattım. Onlara dedim ki 'Portekiz'de Portekiz'e karşı pozisyonlar buluyorsunuz. Kazanabileceğinize inanıyor musunuz?' dedim. 'Evet hocam' dediler. 'O zaman sahada gösterin' dedik. İkinci yarıdaki performansımızla gurur duyuyorum. Portekiz'e Portekiz'de top oynatmadık. Sıkı çalıştık. Beraberliği yakalama fırsatımız vardı. Bazen de şans lazım"

"BURAK'IN PENALTISI OLMASA BURADA OLMAZDIK"

"Maç sonunda bir daire oluşturduk, bir araya geldik. Burak'a, 'Gurur duymalısın çünkü bu takımın kaptanısın' dedim. Letonya karşısında Burak'ın penaltısı olmasa, bu takım burada olmazdı. Bazen de şansa ihtiyacınız olur."

"DERSLER ÇIKARIRSAK DAHA ÇOK GELİŞECEĞİZ"

"Bizim genç bir takımımız var. Büyüyor, gelişiyoruz. Bu mağlubiyet üzerinden yeni şeyler inşa edersek, dersler çıkarırsak gelecekte daha çok gelişeceğiz."