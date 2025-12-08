Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Burak Yılmaz: Oyuncularımı tebrik ediyorum - Gaziantep FK Haberleri

        Burak Yılmaz: Oyuncularımı tebrik ediyorum

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş karşılaşmasının ardından oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 23:16 Güncelleme: 08.12.2025 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oyuncularımı tebrik ediyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIK"

        Maç öncesi hazırladıkları oyun planının sahaya tam anlamıyla yansıdığını söyleyen genç teknik adam, "Planımız tuttu. Beşiktaş'ın bugün yapması gereken, Fenerbahçe'nin puan kaybıyla bize karşı aç olacağını biliyorduk. İstediğimizi yapamadık. Golü atsak da baskı yedik." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "PLANIMIZ YÜZDE YÜZ TUTTU"

        Yılmaz, özellikle ilk devrede geçiş oyununda başarı sağladıklarını belirtti:

        "İlk devrede final pasına kadar geçişlerde başarılıydık. Final paslarını yapabilsek, ikinciyi bulabilirdik. Yüzde yüz planımız tuttu."

        "OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

        Oyuncularına özel bir parantez açan Yılmaz, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımın önünde saygıyla eğilmek lazım." dedi.

        "BUGÜN 2 PUANI KAÇIRDIK"

        Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında 1 puanın değerli olduğunu fakat daha fazlasını alabileceklerini dile getirdi:

        "Hedefler, hayaller hep var ama ayağımız yere basmalı. Bugün için 2 puanı kaçırdık. Beşiktaş kötü mü oynadı, hayır. Planımız tuttu."

        "GELİŞİYORUZ, YARIŞIYORUZ..."

        Kaçan fırsatlara tekrar dikkat çeken Burak Yılmaz, "Geçişleri sonlandırabilsek, ikinciyi, üçüncüyü atabilirdik. 1 puanı aldık ve gidiyoruz." Gelişiyoruz, yarışıyoruz… Şimdi gözümüz Göztepe maçında." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Göle ateş açtı yakalandı
        Göle ateş açtı yakalandı
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel