Burak Yılmaz: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmayı değerlendirdi.

Maç öncesi hazırladıkları oyun planının sahaya tam anlamıyla yansıdığını söyleyen genç teknik adam, "Planımız tuttu. Beşiktaş'ın bugün yapması gereken, Fenerbahçe'nin puan kaybıyla bize karşı aç olacağını biliyorduk. İstediğimizi yapamadık. Golü atsak da baskı yedik." ifadelerini kullandı.

"İlk devrede final pasına kadar geçişlerde başarılıydık. Final paslarını yapabilsek, ikinciyi bulabilirdik. Yüzde yüz planımız tuttu."

"BUGÜN 2 PUANI KAÇIRDIK"

Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında 1 puanın değerli olduğunu fakat daha fazlasını alabileceklerini dile getirdi:

"Hedefler, hayaller hep var ama ayağımız yere basmalı. Bugün için 2 puanı kaçırdık. Beşiktaş kötü mü oynadı, hayır. Planımız tuttu."

"GELİŞİYORUZ, YARIŞIYORUZ..."

Kaçan fırsatlara tekrar dikkat çeken Burak Yılmaz, "Geçişleri sonlandırabilsek, ikinciyi, üçüncüyü atabilirdik. 1 puanı aldık ve gidiyoruz." Gelişiyoruz, yarışıyoruz… Şimdi gözümüz Göztepe maçında." dedi.