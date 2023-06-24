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Buray-Ezgi Şenler çifti: Herkes eğlenirken biz çalışıyoruz

Etiler'de objektiflere yansıyan Buray ile Ezgi Şenler, henüz yaz tatili planlarının olmadığını ifade etti. Çift, "Herkes eğlenirken biz çalışıyoruz. Birkaç günlük bir boşluk olursa tabii ki isteriz ama biraz zor gibi duruyor" dedi

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  • Buray-Ezgi Şenler çifti: Herkes eğlenirken biz çalışıyoruz - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda aşklarını ilan eden Buray-Ezgi Şenler çifti, Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

    Arkadaşları ile birlikte akşam yemeğine çıkan ikili, basın mensuplarıyla sohbet etti. Çift, "Bugün ikimizin de boş günüydü. Arkadaşlarımız ile sohbet ederek bir yemek yedik" dedi.
  • Buray-Ezgi Şenler çifti: Herkes eğlenirken biz çalışıyoruz - Magazin haberleri

    Henüz yaz tatili planlarının olmadığını söyleyen ikili, "Herkes eğlenirken biz çalışıyoruz. Birkaç günlük bir boşluk olursa tabii ki isteriz ama biraz zor gibi duruyor" ifadelerini kullandı.
  • Buray-Ezgi Şenler çifti: Herkes eğlenirken biz çalışıyoruz - Magazin haberleri

    "BİZİ BİRLİKTE İLK KEZ BURADA GÖRDÜNÜZ" DEMİŞTİ

    Öte yandan Buray ile oyuncu sevgilisi Ezgi Şenler, 14 Haziran'da ilk kez görüntülenmişti. Buray, yeni ilişkisi hakkında "Bir süredir beraberiz. Bizi birlikte ilk kez burada gördünüz. Her şey güzel, detaya gerek yok. Bizce çok bu kadarı yeterli ama her şey yolunda" yorumunu yapmıştı.
  • Buray-Ezgi Şenler çifti: Herkes eğlenirken biz çalışıyoruz - Magazin haberleri

    'ETİKET' AŞKI

    Buray, ilişkisi hakkında fazla konuşmak istemezken, Şenler ise bu konuda bir hayli istekli davranmıştı. Ezgi Şenler, ilişkilerinin nasıl başladığını anlatınca ortada ilginç bir hikâye olduğu görülmüştü.

    Şöyle ki;
    Ezgi Şenler, Buray'ın 'Beni Affet'ini dinlerken şarkıdan bir hayli etkilenmiş. Şarkıyı birkaç kez dinledikten sonra da Buray'ı etiketlemiş. Buray da Şenler'in kendisini etiketlemesinden etkilenince ikili arasında birbirlerini görmeden bir duygu seli oluşmuş. Ardından tanışma... Tanışmayla oluşan etkileşimin sonunda başlayan ilişki...

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