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Buray ile Ezgi Şenler'in ilişkisi etiketlemeyle başladı

Buray ile Ezgi Şenler'in aşkı bir etiketlemeyle başladı. İlişkinin başlamasına 'Beni Affet' adlı şarkı neden oldu

Buray ile Ezgi Şenler'in ilişkisi etiketlemeyle başladı - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Buray ile oyuncu sevgilisi Ezgi Şenler ilk kez görüntülendi.
Buray, yeni ilişkisi hakkında "Bir süredir beraberiz. Bizi birlikte ilk kez burada gördünüz. Her şey güzel, detaya gerek yok. Bizce çok bu kadarı yeterli ama her şey yolunda" yorumunu yaptı.

Buray, ilişkisi hakkında fazla konuşmak istemese de sevgilisi Ezgi Şenler, bu konuda bir hayli istekli davrandı. Şenler, ilişkilerinin nasıl başladığını anlatınca ortada ilginç bir hikâye olduğu görüldü.

Şöyle ki;
Ezgi Şenler, Buray'ın 'Beni Affet'ini dinlerken şarkıdan bir hayli etkilenmiş. Şarkıyı birkaç kez dinledikten sonra da Buray'ı etiketlemiş. Buray da Şenler'in kendisini etiketlemesinden etkilenince ikili arasında birbirlerini görmeden bir duygu seli oluşmuş.
Ardından tanışma...
Tanışmayla oluşan etkileşimin sonunda başlayan ilişki...

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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