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Manken Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel, önceki gün objektiflere yansıdı. Bir dönem Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı olan Rıfat Sarıcaoğlu'nu Maltepe Köprüsü'nde yürüdüğü esnada eterle bayıltarak, spermlerini çaldığı öne sürülen Gürsel, hakkında çıkan iddialara ilk kez yanıt verdi.

City's Nişantaşı'nda görüntülenen Gürsel, "Rıfat Bey'in sosyal medya hesabı yok. Kendisinin öyle bir açıklaması yok. Fake (sahte) hesap üzerinden yapılan açıklama. Her şey isteyerek oldu" ifadelerini kullandı.

İki çocuğun babası Rıfat Sarıcaoğlu ile ayrıldıklarını açıklayan Burçe Gürsel, konuyla ilgili şunları söyledi:

Kendisiyle sekiz yıl içinde çok kısa bir birlikteliğimiz oldu. İki çocuğumuz var. Rıfat Bey bize maddi, manevi her konuda destek veriyor. Bazı sebeplerden dolayı ayrı yaşıyoruz. Kendisi şu anda ailesiyle, ben de kendi ailemle yaşıyorum. Bizim gizli, saklı hiçbir zaman ilişkimiz olmadı. Ailesi ve çevresinin her zaman bizim ilişkimizden haberi verdi. Eşiyle hiçbir zaman bir araya gelmedim. Rıfat'ın eşiyle hiç konuşmadım bu zamana kadar. Eşi benim muhatabım değil. Muhatabı Rıfat'dır.

Rıfat ile eşinin sorunu onları bağlar. Onların hayatı sonuçta. Ben kimseyi zorlamadım, kimseyi aldatmadım. Rıfat'ı hiçbir zaman zorlamadım. Kendi iradesi var. Rıfat ile evli olsam ve başka bir kadından çocuk yaptığını duysam asla onu affetmem, hemen boşanırdım. Biz bu işi netleştirmek için avukata gideceğiz ve doğru düzgün bir basın açıklamasıyla her şeyi açıklayacağız. Yalan yanlış haberler karşısında ben şok oluyorum.