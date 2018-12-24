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"KANITLARSAN OYUNCULUĞU BIRAKIYORUM!"



"Ece senede bir düzenlenen, birlikte çalıştığımız seslendirme şirketinin yılbaşı buluşmasında her sene olduğu gibi rastlaşıp sohbet ettiğim, değerli bir arkadaşımdır. Kaş'ta ya da başka bir yerde hiç karşılaşmadık daha önce. Habere imza atan arkadaş burada yazdıklarından tek bir cümleyi kanıtlarsan ben oyunculuğu bırakıyorum"