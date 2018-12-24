İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması

24.12.2018 - 09:30 | Güncelleme:

Burçin Terzioğlu’yla 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalayan İlker Kaleli'nin Ece Didar ile aşk yaşadığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaleli, "Habere imza atan arkadaş burada yazdıklarından tek bir cümleyi kanıtlarsan ben oyunculuğu bırakıyorum" dedi

  • 1 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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    Burçin Terzioğlu’yla 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalayan İlker Kaleli'nin Ece Didar ile aşk yaşadığı iddia edildi. Kaleli ile Dizdar'ın yaz sonundan beri aşk yaşadığı ve geçtiğimiz aylarda Kaş'ta birlikte görüldükleri konuşuluyordu.

  • 2 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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    İlker Kaleli, Ece Dizdar ile hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaleli, şunları söyledi:

  • 3 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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    "KANITLARSAN OYUNCULUĞU BIRAKIYORUM!"

    "Ece senede bir düzenlenen, birlikte çalıştığımız seslendirme şirketinin yılbaşı buluşmasında her sene olduğu gibi rastlaşıp sohbet ettiğim, değerli bir arkadaşımdır. Kaş'ta ya da başka bir yerde hiç karşılaşmadık daha önce. Habere imza atan arkadaş burada yazdıklarından tek bir cümleyi kanıtlarsan ben oyunculuğu bırakıyorum"

  • 4 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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    "TÜKENMEDİM"

    Öte yandan, Burçin Terzioğlu ile ayrılığı sonrası tükenmişlik sendromuna yakalandığı konuşulan Kaleli, "Yeri gelmişken söyleyelim; tükenmeymiş, sendrommuş nedir bilmiyorum. Daha önce hiç yaşamadım. İşimdeyim, gücümdeyim" açıklamasını yaptı.

  • 5 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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    ECE DİZDAR'DAN AÇIKLAMA: GÜZEL SENARYO!

    Ece Dizdar da sosyal medya hesabından, "Güzel senaryo. Su sohbet İstanbul'da montlarla başlayıp nasıl Kaş'ta bitti anlayamadık" açıklamasını yaparak çıkan haberleri yalanladı.

  • 6 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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    Kaleli'nin sosyal medya hesabından Burçin Terizoğlu ile birlikte fotoğraflarını silmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

  • 7 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 8 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 9 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 10 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 11 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 12 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 13 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 14 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 15 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 16 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 17 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 18 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 19 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 20 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 21 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 22 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
    22 | 33
  • 23 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
    23 | 33
  • 24 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 25 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 26 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 27 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 28 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
    28 | 33
  • 29 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
    29 | 33
  • 30 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
    30 | 33
  • 31 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
    31 | 33
  • 32 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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  • 33 Burçin Terzioğlu'nun eski aşkı İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması - Magazin haberleri
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