Burcunuza göre ideal yaz tatili!

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BOĞA/KAŞ

Neredekal'ın hazırladığı yazıya göre doğaya aşık bir yapıya sahip olan Boğa burçları, aynı zamanda yemek yemeye ve güzelliklere de düşkün bir burçtur. Güzel manzaralı bir yerde denizle ya da doğayla baş başa kalarak unutulmaz bir tatil geçirebilen bu burç, dört bir yanı güzelliklerle dolu ülkemizde bir hayli keyif alabilir.