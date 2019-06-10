Ünlü oyuncu Burcu Biricik de yoğun geçen sezonun ardından tatile çıktı. Diğer ünlülerin aksine bayram tatilini anneannesinin evinde geçiren Burcu Biricik, mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ANNEANNE EVİNE GELİNCE DURUMUMUZ BU"

Anneannesini bayram ziyaretine giden Biricik, hamur yoğurup, gözleme yapmayı da ihmal etmedi. Gözleme pişirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, "Hayal ettiğimiz tatil (?) Gerçekte olan... Anane (biliyorum anneanne) evine gelince durumumuz bu..." ifadelerini kullandı. Burcu Biricik'in makyajsız ve doğal paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve çok sayıda yorum aldı.

"IŞIK HIZIYLA PATLARIM"



Oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda Elele dergisine röportaj vermişti. Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

10 yıl önce tez canlı, heyecanlı ve paniktim. Şimdi sakinim. Ama hâlâ yüksek enerjiliyim. Normalde fazla kurmam, her şeye takılmam. Bu aralar melankolik dönemdeyim. Kendimi ve hayatı sorguluyorum. Sürekli yerli yersiz kahkaha atarım. Çabuk sinirlenmem ancak bazen ışık hızıyla patlar, beş dakika sonra her şeyi unuturum.