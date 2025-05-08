Burcu Biricik, dolandırıcılara karşı uyardı: Yasal olarak da gereğini yapacağım

Son zamanlarda artan dolandırıcılık vakalarında ünlü isimlerin hedef alınmasına bir yenisi daha eklendi. Ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla takipçilerini bu konuda uyardı.

Bir süredir adının ve fotoğraflarının yasa dışı bahis siteleri tarafından izinsiz kullanılarak yatırım tavsiyesi veriliyormuş gibi gösterildiğini belirten Biricik, bu duruma sessiz kalmayacağını duyurdu.

"YATIRIM TAVSİYESİ VERMEM ASLA SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Oyuncu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Herkese selamlar. Uzun bir süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi ve görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis sitelerinin birtakım yatırım tavsiyelerinde bulunduğunu öne sürüyorlar. Normalde dolandırıcı oldukları çok bariz olduğu için açıklama yapma gereği bile duymadım. Ancak görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle yasal olarak gerekeni yapacağım. Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin"