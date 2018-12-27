Burcu Biricik ile Emre Yetkin aşka geldi

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Burcu Biricik ile Emre Yetkin çiftinin aşkları doludizgin devam ediyor. Biricik, geçtiğimiz günlerde eşi Emre Yetkin ile romantik pozunu sosyal medya hesabından kalp emojisiyle birlikte paylaştı