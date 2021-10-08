Burcu Biricik: Umarım bir gün bana da nasip olur - Magazin haberleri

'Umarım bir gün bana da nasip olur' 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu, Tatbikat Sahnesi yapımı 'Küvetteki Gelinler' oyununun prömiyeri önceki akşam Fişekhane'de yapıldı. Oyunu izlemeye gelen ünlü isimler arasında Burcu Biricik de vardı.

Yanında eşi Emre Yetkin'in olmadığı görülen Biricik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

tiyatro yapmak istediğini belirten 32 yaşındaki oyuncu, "Tiyatro sahnesi, bir oyuncunun nefes aldığı yerdir. Umarım bir gün bana da nasip olur." dedi.