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Haberler Magazin Burcu Esmersoy'dan 'estetik' iddialarına yanıt: 'Yüzünü astırdı' diye konuşuyormuşsunuz... - Magazin haberleri
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Burcu Esmersoy'dan 'estetik' iddialarına yanıt

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlere sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile yanıt verdi. "Okul kapılarında 'Yüzünü astırdı' falan diye konuşuyormuşsunuz..." diyen Esmersoy, yüzünde sadece "Göz kapağı operasyonu ve ulthera var. Zaten bunları anlatıyorum" diyerek iddiaları yalanladı

Burcu Esmersoy'dan 'estetik' iddialarına yanıt: 'Yüzünü astırdı' diye konuşuyormuşsunuz... - Magazin haberleri
'Estetik' iddialarına yanıt
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HABERTURK.COM

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Burcu Esmersoy, hakkında çıkan 'estetik' yorumlarıyla ilgili konuştu. Yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırdığı iddialarına kayıtsız kalmayan Esmersoy, konuya yayınladığı bir video ile açıklık getirdi.

45 yaşındaki sunucu, paylaşımında, "Okul kapılarında 'Yüzünü astırdı' falan diye konuşuyormuşsunuz... Göz kapağı operasyonu var sadece bir de ulthera var. Zaten sabit storilerimde bunları anlatıyorum. Böyle şeyler yapmayın olur mu?" ifadelerini kullandı.

"GEREKSİZ"

Burcu Esmersoy, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben bu arada bunları neden söylüyorum; normalde yaptırdığım şeyleri gönül rahatlığı ile anlatıyorum. Siz de biliyorsunuz. Hatta cilt bakımımı bile makyajsız, filtresiz çekiyorum. Gereksiz yani olsa 'Söylerim' diyorum.

Ayrıca takipçilerine uyarıda bulunan Esmersoy, "Biz kendisinin yüzüne şöyle bir işlem yaptık' diye konuşan insanlar vardır belki inanmayın. Ben kesin paylaşıyorum zaten. Yüzüme bir şey yaptırdıysam dişimi bile kime yaptırıyorsam paylaşıyorum. Ben paylaşmadıysam tanımıyorumdur. Bunun garantisini verebilirim." dedi.

GÜZELLİK İÇİN BIÇAK ALTINA YATTILAR

Öte yandan daha önce şarkıcı Seda Sayan da 'Fransız Askısı' yaptırmış ve uzun süre konuşulmuştu. Sayan'ın operasyonu sonrası pek çok isim de bu yöntemi uygulatmaya başlamıştı.

Son dönemde eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığına ilişkin haberlerle gündemde olan sunucu Songül Karlı güzellik için bıçak altına yatmıştı. Karlı, yüz gerdirme operasyonu olan 'Fransız askısı' yaptırmıştı.

"SEDA SAYAN'DAN GÜÇ ALDIM"

Aynı yöntemle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, geçtiğimiz haftalarda Etiler'de görüntülenmişti. Paköz, son dönemde çok konuşulan geçirdiği estetik operasyonla ilgili "Bazı kadınlar yıllardır yaptırıyor, haber olmuyor. Ben yaptırınca tuhaf karşılandı. Seda Sayan'dan güç aldım ve kendimi iyi hissetmek için yaptırdım. Çok eleştiren de oldu. İlk başta çok tedirgin oldum ama şimdi çok mutluyum. 10 yıl daha ekranlarda bulunurum." ifadelerini kullanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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