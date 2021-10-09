"INSTAGRAM'A BİR ŞEYLER Mİ OLUYOR?"

Siyah iddialı hırkası ile objektif karşısına geçen sunucu, gönderilerine, "Instagram'a bir şeyler mi oluyor?" notunu düştü. Burcu Esmersoy'un paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 44 binden fazla beğeni aldı.

DÜN GECE YİNE GİTTİ!

Geçen hafta Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çökmesinin ardından dün gece de Instagram'da akış yenilememe sorunu yaşanmıştı. Milyonlarca kullanıcı, diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Instagrama'a giriş yapamadıklarını, 'durduruldu' hatası ile karşılaştıklarını dile getirmişti. Sorun yaklaşık bir saatlik sürenin ardından giderilmişti.