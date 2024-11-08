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        Haberler Magazin Burcu Kara: 5 yıl önce başladı hayallerimiz - Magazin haberleri

        Burcu Kara: Hayallerimiz 5 yıl önce başladı

        Burcu Kara, Bursa'nın İznik ilçesindeki dededen kalma doğup, büyüdüğü evi tadilattan geçirdikten sonra orada yaşamaya başladı. Kara, yeni hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu; "5 yıl önce başladı hayallerimiz... Tutkuyla bağlandık toprağa ve anılarımın olduğu eve. Sonra ilmek ilmek işledik, her santimiyle uğraştık ve bambaşka bir dünya kurduk kendimize"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 10:48 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:49
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        Burcu Kara, 2021'de doğduğu, çocukluğunun geçtiği yıkılmaya yüz tutmuş, eski kerpiç evi tadilattan geçirdikten sonra ailesiyle orada yaşamaya başladı.

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        Zaman zaman yeni hayatıyla ilgili sosyal medyadan fotoğraflar paylaşan ve köy evi tecrübelerini de aktaran Burcu Kara'dan yeni paylaşım geldi.

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        BAHÇESİNDEKİ SEBZE VE MEYVELERİ TOPLUYOR

        Köy evinden yayımlanan fotoğraflarda Burcu Kara'nın bahçesine ektiği sebze ve meyveleri de topladığı görüldü.

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        Ayrıca evinde ailesini ve arkadaşlarını da ağırlayan Burcu Kara, paylaşımında o anılarına da yer verdi.

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        "HER SANTİMİYLE UĞRAŞTIK"

        Satılarına "5 yıl önce başladı hayallerimiz..." sözleriyle giriş yapan Kara, "Tutkuyla bağlandık toprağa ve anılarımın olduğu eve. Sonra ilmek ilmek işledik, her santimiyle uğraştık ve bambaşka bir dünya kurduk kendimize. Verdiğimiz emeğin ve sevginin çok güzel karşılığını aldık" ifadelerini kullandı.

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        "HER GÜN KÖTÜLEŞEN BU DÜNYADA İYİ GELEN ŞEYİ BULMAK ÇOK KIYMETLİ"

        Ayrıca bu süreçte kendilerine yardım eden sevenlerine de teşekkür eden oyuncu, "Bize yardım eden dostlarımız, destek olan ailemiz, ülkenin dört bir tarafından hediyeler gönderip heyecanımıza ortak olan sevdiklerimiz ve sizlerle her şey daha da güzelleşti. Değişen ve her gün daha da kötüleşen dünyada kendine iyi gelen şeyi bulmak çok kıymetli. Herkes için en güzelini dilerim" dedi.

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        "BİR DELİLİK YAPIP RESTORASYONA KARAR VERDİK"

        Öte yandan Burcu Kara, daha önce "Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik" açıklamasında bulunmuştu.

        #burcu kara
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