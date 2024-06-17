Burcu Kara, ameliyatın izlerini silmek için ailesiyle yurt dışına çıktı

"TÜM RİSKLERİ ATLATTIK" DEMİŞTİ

Ardından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Burcu Kara, "Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Bayağı araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla. Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk. Tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden, doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber" ifadelerini kullanmıştı.