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Burcu Kara, annesinin evini temizledi

Aralık 2022'de ikinci çocuğunu kucağına alan Burcu Kara, oğlu Can ile annesi Fatma Kara'yı ziyarete gitti. Annesinin evini de temizleyen oyuncu, o anları "Bir kaç gündür annemleri ziyarete geldik Can'la. Gelmişken her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum. Ne olursan ol, kim olursan ol sonuçta annenin evinde, evin kızısın değil mi?" ifadelerini kullandı

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  • Burcu Kara annesinin evini temizledi: Kim olursan ol sonuçta annenin evinde, evin kızısın değil mi? - Magazin haberleri

    2016'da yönetmen Fırat Parlak ile nikâh masasına oturan oyuncu Burcu Kara, oğlu Ali Çınar'ın ardından geçtiğimiz yıl aralık ayında ikinci çocuğu Can'a kavuşmuştu.
  • Burcu Kara annesinin evini temizledi: Kim olursan ol sonuçta annenin evinde, evin kızısın değil mi? - Magazin haberleri

    İkinci kez anne olma sevincini yaşayan Burcu Kara, oğlu Can ile birlikte annesi Fatma Kara'yı evinde ziyaret etti. 
  • Burcu Kara annesinin evini temizledi: Kim olursan ol sonuçta annenin evinde, evin kızısın değil mi? - Magazin haberleri

    Gitmişken annesinin evini de temizleyen Burcu Kara, o anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. 
  • Burcu Kara annesinin evini temizledi: Kim olursan ol sonuçta annenin evinde, evin kızısın değil mi? - Magazin haberleri

    "GELMİŞKEN HER ŞEYLE İLGİLENMEYE ÇALIŞIYORUM"

    Burcu Kara, "Bir kaç gündür annemleri ziyarete geldik Can'la. Gelmişken her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum. Bu fotoğrafı da annem çekmiş. 'Madem öyle, ben de poz vereyim' dedim en doğal halimle" ifadelerini kullandı.
  • Burcu Kara annesinin evini temizledi: Kim olursan ol sonuçta annenin evinde, evin kızısın değil mi? - Magazin haberleri

    Burcu Kara, daha sonra takipçilerine "Ne olursan ol, kim olursan ol. Sonuçta annenin evinde, evin kızısın değil mi?" sorusunu yöneltti. 

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