        Burcu Kara: Benim için çok özel bir deneyim

        Burcu Kara: Benim için çok özel bir deneyim

        Ünlü oyuncu Burcu Kara, 'Fırtına Kız' filminin çekimleri için Diyarbakır'a gitti. Kara; "Mimarisinden hikâyesine kadar burası çok farklı bir yer. Benim için çok özel bir deneyim" dedi

        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 10:33 Güncelleme: 11.08.2025 - 10:33
        Burcu Kara, başrollerini Cihangir Ceyhan ve Eylül Ersöz’ün paylaştığı 'Fırtına Kız' filminin çekimleri için Diyarbakır’da sete çıktı. Filmde, 'Havva' karakterine hayat veren oyuncu, hem set atmosferinden hem de şehrin misafirperverliğinden oldukça etkilendi.

        Sur Mahallesi’nin içinde, oldukça hareketli ve sürprizlere açık bir sette çalıştıklarını söyleyen Burcu Kara; "Herkes pencerelerden, kapılardan, çatılardan bizi izliyor. Mahalle halkıyla sürekli iç içeyiz. Hatta birçoğu filmde yardımcı oyuncu olarak yer alıyor. Sürekli ziyarete geliyor, ikramlarda bulunuyorlar. Mimarisinden hikâyesine kadar burası çok farklı bir yer. Benim için çok özel bir deneyim" dedi.

        Sıcağın iştahını keseceğini düşünmesine rağmen Diyarbakır mutfağına hayran kaldığını belirten Burcu Kara; "Tatlılar, ciğer, kebap… Sürekli ikramlarla karşılaşıyorum. Hepsi birbirinden lezzetli. Bir de çok farklı kahveleri var. Yemek saatleri benim için ayrı bir keyif haline geldi" sözleriyle, kentteki gastronomi deneyimini anlattı.

        Filmde aynı evde yaşayan iki gelenekçi ve feodal ailenin arasında ayakta durmaya çalışan Havva karakterini canlandıran Kara; "Talihsiz bir hikâyeleri var. Havva herkese destek olmaya çalışan, acıları olan ama ülkemizdeki pek çok anne gibi güç aldığı bir yer olan, aslında çok büyük bir kahraman. Çok örnek olacak bir hikâyesi var. Oynamak için sabırsızlandığım, çok gurur duyduğum bir karakter" diye konuştu.

