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"Canım Ali’cim. Zaman koşarak geçti ve bugün bir yıl oldu sen aramıza katılalı. Sensiz yıllara mı yansam, senli zamanlara mı şükretsem karar veremiyorum sen geldin geleli. Tek duam vardı seni beklerken, mutlu bir çocuk olman. Şimdi ve her zaman da tek dileğim yüzünün hep gülmesi. Anlatmaya yetmez bana hissettirdiklerin. Ömrün uzun, yolun açık olsun. Bize yaşattığın tüm duygular için binlerce kez teşekkür ederim sana ve seni bize emanet edene. İyi ki doğdun oğlum..."