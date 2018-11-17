Cadde'nin haberine göre, akşam saatlerinde ayrı ayrı geldikleri bir AVM'de buluşan Burcu Kara ile eşi Fırat Parlak, uzun süre mağazaları dolaştı. Ünlü çift, özellikle birinci yaşını yeni dolduran oğulları Ali Çınar için alışveriş yaptı.

İkili, uyumlu giyimleri, el ele görüntüleri ve mutlu halleriyle dikkati çekti.

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