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        Haberler Magazin Burcu Kara: İşte şimdi iyileştim

        Burcu Kara: İşte şimdi iyileştim

        Beyin ameliyatı olan Burcu Kara, taburcu oldu. Kara, Ankara'dan İstanbul'a döndükten sonra oğluna sarılarak; "İşte şimdi iyileştim" dedi 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 21:49 Güncelleme: 07.06.2024 - 21:49
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        "İşte şimdi iyileştim"
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        Burcu Kara, beyin ameliyatı olmuş, sağlık durumu hakkında şöyle bilgi vermişti; "Tabii hastane önlüğüyle fotoğraf koyarsan,sonrasını göze almalısın. Eee; hayat hep iyi, güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil, her şey insanlar için değil mi? Ben de olduğu gibi biriyim. Zaten alışıksınız filtresiz hallerime. Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Bayağı araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla. Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk. Tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden, doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber. Kendisine, ekibine ve tüm hastane çalışanlarına büyük saygı ve teşekkürlerimle. Arayan, soran, yazan tüm sevdiklerime de teşekkür edip cevap vermiş olayım. Hepimize sağlıklı bir ömür dilerim."

        Burcu Kara, taburcu olarak ameliyat olduğu Ankara'dan İstanbul'a döndü. Kara, oğlu Ali Çınar'a sarılarak; "Hep bu anları hayal ettim. Şimdi iyileştim işte" dedi.

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