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        Haberler Magazin Burcu Kara: Köylü kimliğimi kaybetmedim - Magazin haberleri

        Burcu Kara: Köylü kimliğimi ihmal ettiğimi düşünmeniz beni üzer

        Burcu Kara, Bursa'daki köy evinin bahçesinde şalvarlı poz verdi. Kara, "Bahçemi ve köylü kimliğimi ihmal ettiğimi düşünmeniz beni üzer" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 08:32
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        2016'da yönetmen Fırat Parlak ile evlenen, Ali Çınar ve Can adında iki oğlu bulunan Burcu Kara, Bursa'nın İznik ilçesindeki doğup, büyüdüğü köy evini yenilemişti. Çocukluğunun geçtiği yıkılmaya yüz tutmuş, eski kerpiç ev için aylarca çaba sarf eden Kara, sık sık doğayla iç içe paylaşımlar yapıyor.

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        "KÖYLÜ KİMLİĞİMİ İHMAL ETTİĞİMİ DÜŞÜNMENİZ BENİ ÜZER"

        Geçtiğimiz günlerde Antalya tatilinden dönen Burcu Kara, soluğu evinin bahçesinde aldı. Şalvar giyip, bahçesinden sebze toplayan ünlü oyuncu, "Bahçemi ve köylü kimliğimi ihmal ettiğimi düşünmeniz beni üzer" ifadelerini kullandı.

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        ANNESİNİN EVİNİ TEMİZLEDİ

        Burcu Kara, geçtiğimiz aylarda annesi Fatma Kara'yı evinde ziyaret etmişti. Gitmişken annesinin evini de temizleyen Kara, o anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

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        "GELMİŞKEN HER ŞEYLE İLGİLENMEYE ÇALIŞIYORUM"

        Burcu Kara, "Can ile annemleri ziyarete geldik. Gelmişken her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum. Bu fotoğrafı da annem çekmiş. 'Madem öyle, ben de poz vereyim' dedim en doğal halimle" demişti.

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        Burcu Kara, daha sonra takipçilerine, "Ne olursan ol, kim olursan ol. Sonuçta annenin evinde, evin kızısın değil mi?" sorusunu yöneltmişti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #burcu kara
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