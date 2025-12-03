Habertürk
        Haberler Magazin Burcu Özberk'in dedesi Cumhuriyet Yıldızlar son yolculuğuna uğurlandı

        Burcu Özberk'in dedesi son yolculuğuna uğurlandı

        Burcu Özberk'in 82 yaşında hayatını kaybeden Cumhuriyet Yıldızlar, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

        Giriş: 03.12.2025 - 14:21 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:54
        Dedesine veda etti
        Beyin kanaması nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan oyuncu Burcu Özberk'in dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, rağmen hayatını kaybetti.

        82 yaşında hayatını kaybeden Cumhuriyet Yıldızlar'ın cenazesi, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye katılan Burcu Özberk, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

