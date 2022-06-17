"ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM"

Yeni bir projeye dahil olup, olmayacağı da sorulan 32 yaşındaki oyuncu, "Çalışmak istemiyorum ya..." diye cevap vermişti. Özberk, bunun üzerine gazetecilerin, "Yorulduğunuz için mi?" diye sormasıyla, "Yok, biraz kendime zaman ayırmak istiyorum." açıklamasını yapmıştı.