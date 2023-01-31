Aşk Mantık İntikam adlı diziden sonra ekranlarda görünmeyen oyuncu Burcu Özberk, proje tekliflerini değerlendirdi ve Kraliçe projesi ile anlaşmaya karar verdi. Aynı zamanda 3 Şubat tarihinde Murat Boz ile başrolü paylaştığı filmi Amazon Prime'da yayınlanacak olan Burcu Özberk, bu sırada sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.